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媒體爆高虹安助理為民眾黨工作 北檢：不便評論

中央社／ 台北27日電

媒體報導，檢調偵辦高虹安案，有助理供稱至少有2名掛在高虹安辦公室的助理，實際上替民眾黨部或黨團工作，遭疑是人頭助理。北檢今天表示，不便評論。

新竹市長高虹安。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
新竹市長高虹安。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

檢調接獲檢舉，指新竹市長高虹安在立委任內聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為公積金，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

台北地檢署15日指揮調查局北機站兵分8路搜索，並約談傳喚高虹安等人，訊後諭令高虹安新台幣60萬元交保。檢調陸續傳喚相關證人，清查公積金使用是否違法。

鏡週刊報導，有助理向檢調供稱，至少有2名掛在高虹安辦公室的助理，實際上根本沒有在高辦上班，而是替民眾黨部或黨團工作，遭疑是人頭助理。

報導指出，有助理向檢調表示，高虹安立委任內額外發給助理的過年紅包獎金，作法是「自己獎金自己浮報」，由部分助理在年前向立院浮報當月的加班費，建立「獎金大水庫」再統一分配。

台北地檢署今天表示，報導內容提及的案件細節，並非北檢透露，內容是否真實，無從評論。

高虹安

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