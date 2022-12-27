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幼童打疫苗拿退燒藥 健保沒給付5醫師開藥被控詐健保費

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄5名耳鼻喉科診所醫師幫幼童接種疫苗後，開立「預防性退燒藥」，結果因健保系統沒有給付該項目，因此改以「急性咽炎」等上呼吸道症狀開藥，遭人檢舉詐領健保費，高雄地檢署調查後，認為5名醫師主觀上並無詐領犯意，處分緩起訴，要求5人捐款1萬至10萬元至健保署愛心專戶。

檢方調查，5名醫師都任職高雄市知名耳鼻喉科診所，2018年至2021年間，他們幫多名幼童注射疫苗時，開立不實就診紀錄，以「急性咽炎」、「急性扁桃腺炎」等病徵，開立退燒藥，並向健保署申請健保點數給付。

後來健保署查出該診所疑似有詐領健保費嫌疑後，請高雄地檢署、新興分局展開偵辦，涉嫌開立不實就診紀錄的5名醫師，及幼童家長，也被傳喚到案說明。

5名醫師到案後坦承有利用「急性咽炎」、「急性扁桃腺炎」等症狀，為接種疫苗的幼童開退燒藥，但目的並不是為了詐領健保費，而是健保點數給付項目中，沒有「施打疫苗後開立預防性退燒藥」這個選項，才會選擇以其他病徵開立退燒藥。

檢警查出，5名醫師共替23位幼兒開立退燒藥，給付點數從200多點至660點不等，但檢方認為，這幾名醫師是為避免幼童接種疫苗後發燒，才會開立退燒藥水，但健保並無接種疫苗後給藥的項目，才會以相類似的病徵開藥，與常見的詐領健保費行為不同。

檢方綜合相關事證，考量5名醫師認罪，均予以緩起訴處分，並要求支付1至10萬元的善款給健保署愛心專戶及參加法治教育講座。

幼童接種疫苗示意圖。本報資料照片
幼童接種疫苗示意圖。本報資料照片

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