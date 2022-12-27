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新竹再起訴5件現金買票 檢方對其中3人提當選無效之訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹地檢署持續偵辦選舉前後接獲的賄選情資，其中新竹縣即起訴5件現金買票案，而因其中3件涉嫌買票者當選，檢方再另外提起當選無效之訴。新竹地檢署強調，查賄偵辦態度無底線、無上限、無時限，絕對嚴查到底。

竹檢指出，起訴的5件現金買票案，第一件為主任檢察官黃瑞盛指揮新埔警分局、移民署新竹縣專勤隊偵辦新竹縣關西鎮某里張姓里長當選人，以每票2000元方式，作為虛偽遷徙戶籍對價；第二件為檢察官王遠志指揮竹東警分局、新竹縣調查站偵辦新竹縣寶山鄉某村余姓村長候選人，以1票2000元為對價向選民現金買票。

第三件為檢察官翁旭輝指揮竹東警分局、新竹縣調查站偵辦寶山劉姓鄉民，自行以每票2000元方式，替某鄉長、村長候選人現金買票；第四件為檢察官黃嘉慧指揮新竹縣調查站、新湖警分局，偵辦湖口鄉羅姓鄉代當選人，透過樁腳向所居住社區住戶以1戶1000 元現金買票；第五件為檢察官吳柏萱指揮新竹縣刑事警察大隊、竹東警分局、新竹縣調查站偵辦峨眉鄉某村姜姓村長當選人，以每票3000元對選民現金買票。

新竹地檢署表示，針對因買票而當選的張姓里長、羅姓鄉民代表、姜姓村長，檢方依選罷法第120條規定，向新竹地方法院提起 當選無效之訴，以捍衛「賄選者不得享有當選結果」的普世價值。

新竹地檢署。圖／報系資料照
新竹地檢署。圖／報系資料照

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