高雄子騎機車載父、遇警都進了警局 原因都跟酒有關

高雄巿柯姓父子共乘機車下班，回家途中遇警攔查，騎車的兒子一吹酒精檢知器馬上亮燈，酒測後，因涉及酒駕被扣車開罰單；柯父一時稱忘了生日和住址，卻被查出因案通緝，2人在警局過平安夜。

12月24日19時許，柯姓男子（25歲）騎機車載父親（50歲）準備下班回家，路過高雄市鳳山區經武路和建國路口，因變換車道未打方向燈，員警才攔車盤查。

警方發覺柯姓父子身上傳來陣陣酒氣，問騎車的柯姓男子是否酒後騎車，柯稱沒有，但吹酒精檢知器卻亮燈，員警要求他接受酒測，呼氣酒測值每公升0.18毫克，雖未逾刑法公共危險酒駕標準，但被警方扣車，並依道路交通管理處罰條例開出酒駕、不依規定使用燈光等2項罰單，至少罰1萬6200元。

後座的柯父接受盤查，卻稱忘記身分證號碼及生日，但警員發現他上衣口袋露出身分證，要求他拿出來接受檢查身分，員警才發現柯父也因涉酒駕案，今年11月間，由橋頭地方法院發布通緝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康