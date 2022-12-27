跨海爭子／歷審都未問孩子意見 家屬難接受

陸籍母跨海爭子，祖父母輸官司，八歲男童在法院終局裁定下將由母親帶回大陸撫養。示意圖／Ingimage 八歲男童在法院終局裁定下，今天將由母親帶回大陸撫養；律師指出，台灣家事事件法規定孩童滿七歲有程序能力，應確認小孩意願，憲法法庭憲判字第八號判決也明確指出須讓孩童陳述意見，但本案歷審法院皆未問過男童意願。

男童祖父母委任律師說，處理孩童監護權案件，應朝小孩能獲得「雙方最大的愛」，也須聆聽孩子的意願，司法院十一月舉辦兒童人權月學術研討會，邀請德國科隆高等法院副院長、家事庭長分享經驗，也提及德國贊同擴大聽取兒童意見。

律師指出，許多親權訴訟在小孩三、四歲開始，當時孩子不會表達，但隨官司進行，孩子年紀成長至七歲時，卻沒有再啟動確認意願機制。

此案法院審理時，祖父母曾多次聲請程序監理人，但法院未准許，只依家事調查官「視訊」調查報告做裁定，這讓家屬不能接受。

律師認為，男童母親在大陸已再婚生子，狀況和歷審法院裁量時不同，她認為母親應提出新的教養計畫，重新讓法院審視。

律師也建議對方暫時在台陪男童一段時間，由法院指派程序監理人出具報告，若仍認定母親適合撫養男童，男童也願意到大陸，祖父母會尊重意願。