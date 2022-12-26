快訊

「葡萄」正確讀音該怎麼唸？ 他看小學國語課本後傻眼了

王偉忠快看！蔣萬安兌現承諾 上任就走訪清潔隊

世足賽／難以想像！女友喬治娜撫慰C羅 耶誕大禮竟是...

鎖定退休軍公教！靈骨塔詐騙逾億元 主嫌一審判刑24年

中央社／ 台北26日電

李姓男子等人鎖定退休的軍公教人士涉嫌以販售靈骨塔詐騙，不法金額超過新台幣1億元。台北地方法院今天判處李男有期徒刑24年，另有逾百名被告判刑。全案可上訴。

檢方起訴指出，李男等人於民國103年3月間陸續成立天瑞、上寶等多家紙上公司，對外以資產管理公司名義與骨灰存放設施機構簽立承銷合約，大量聘僱業務員輪番向被害人灌輸陰宅投資理念。

檢方查出，李男聲稱塔位永久使用權狀類似不動產投資，過戶需要代書處理，權狀具有價證券性質，可轉售予他人，也可持向當鋪典當借款；並表示只要以低價購買塔位使用權狀，即可以高價售出，短期獲利數倍。

李男等人再向投資人佯稱已覓得買家欲購買塔位，但因家族、公司或基金有節稅等考量，必須一次大批買進才願意交易，造成投資人誤信而先購入若干塔位。

檢方估計，李男等人詐騙金額高達數億元，受害的投資人數百人，檢方陸續依詐欺等罪起訴李男等135名被告。台北地方法院審理期間，有5名被告死亡，判決不受理；另有12名被告經審理後判決無罪。

台北地院依詐欺等罪判處李男有期徒刑24年，多名被告也被判10年以上重刑，總計被判有罪的被告高達118人，並沒收犯罪所得。全案可上訴。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

詐騙 詐欺 軍公教

延伸閱讀

不滿八旬嬤插隊八旬翁推她一把 被判傷害罪拘役10日

幫過世父普渡1人400元…女兒提1理由不給錢挨轟：你爸會氣到跳起來

蔡總統論文案彭文正被判敗訴 總統府回應了

上家吃完換下家 刑事局逮假靈骨塔詐騙集團

相關新聞

台中立崧烏骨雞過期3年改標續賣 曝光後丟給豬吃欲滅證

台中立崧食品公司在今年9月間被離職員工檢舉，涉改標販售過期烏骨雞等食材，台中地檢署依偽造文書、詐欺取財等罪起訴。檢警查出...

鎖定退休軍公教！靈骨塔詐騙逾億元 主嫌一審判刑24年

李姓男子等人鎖定退休的軍公教人士涉嫌以販售靈骨塔詐騙，不法金額超過新台幣1億元。台北地方法院今天判處李男有期徒刑24年，...

拒酒測遭罰18萬！保時捷男遭扣薪 隔天長輩拿現金繳清

曾姓男子去年拒絕實施酒測遭罰18萬元，經分期只繳1萬元後不繳，行政執行署台北分署清查資產，發現他有一輛保時捷汽車及薪資所...

逆子毆死母親案 嘉檢依殺直系血親尊親屬起訴

發生於上月11日嘉義縣布袋鎮逆子張姓男子毆打母親致死案，雖然張男否認毆打母親，並指證人在造謠、亂講，還說檢察官是撒旦、誣...

桃園航空城徵收區段用地將法拍 底價1.5億

法務部行政執行署桃園分署明年1月3日上午起將辦聯合拍賣會，拍賣車輛6部、裁縫車、夾娃娃機，以及八德區工廠辦公室，還有底價...

帳戶3000萬美金竟然是P圖 開公司違法吸金1.5億遭起訴

檢調前年偵辦由江姓男子為首的吸金集團，他藉籌設控股公司及生技公司，透過開投資說明會，誇大自身投資能力，謊稱是國外知名操盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。