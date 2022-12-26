鎖定退休軍公教！靈骨塔詐騙逾億元 主嫌一審判刑24年

李姓男子等人鎖定退休的軍公教人士涉嫌以販售靈骨塔詐騙，不法金額超過新台幣1億元。台北地方法院今天判處李男有期徒刑24年，另有逾百名被告判刑。全案可上訴。

檢方起訴指出，李男等人於民國103年3月間陸續成立天瑞、上寶等多家紙上公司，對外以資產管理公司名義與骨灰存放設施機構簽立承銷合約，大量聘僱業務員輪番向被害人灌輸陰宅投資理念。

檢方查出，李男聲稱塔位永久使用權狀類似不動產投資，過戶需要代書處理，權狀具有價證券性質，可轉售予他人，也可持向當鋪典當借款；並表示只要以低價購買塔位使用權狀，即可以高價售出，短期獲利數倍。

李男等人再向投資人佯稱已覓得買家欲購買塔位，但因家族、公司或基金有節稅等考量，必須一次大批買進才願意交易，造成投資人誤信而先購入若干塔位。

檢方估計，李男等人詐騙金額高達數億元，受害的投資人數百人，檢方陸續依詐欺等罪起訴李男等135名被告。台北地方法院審理期間，有5名被告死亡，判決不受理；另有12名被告經審理後判決無罪。