嘉縣逆子毆死母親案 檢方依殺害直系血親尊親屬提起公訴

發生於上月11日嘉義縣布袋鎮逆子張姓男子毆打母親致死案，雖然張男否認毆打母親，並指證人在造謠、亂講，還說檢察官是撒旦、誣賴他。檢警調查相關事證及法醫研究所法醫師出具解剖鑑定報告，死亡方式係遭人毆打致死；嘉義地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌將張男提起公訴。今天移審嘉義地方法院。

嘉義地檢署表示，案經法醫研究所法醫師於今年12月20日出具解剖鑑定報告所載，解剖發現死者有多根肋骨骨折，且身體有大面積挫傷導致血液大量鬱積在周邊組織中，研判老婦遭外力毆打，形成身體多處鈍傷，導致組織內血液貯積，成低容積性休克，因為多發性鈍傷而死亡。死亡方式係遭人毆打致死，歸類為「他殺」。

檢察官12月21日提訊46歲的兒子張姓被告，並核發相驗屍體證明書，22日偵查終結，以被告所為，係犯刑法第272條、第271條第1項殺害直系血親尊親屬罪嫌，提起公訴。今天移審嘉義地方法院。

張男在初步偵訊時承認毆打母親及證人洪女的證詞，但事後他否認，並指洪女在造謠、亂講，還說檢察官是撒旦、誣賴他，照顧母親2年多，母親高齡89歲，皮膚脆弱一摸就破，常帶她去診所擦藥，當時是要母親從1樓到2樓來聊天，如果不叫她上來，母親就不會死在1、2樓樓梯間。雖然有打母親頭部、身體，但都像是和朋友在打招呼一樣輕輕的拍，說他打母親太侮辱人。

起訴書表示，46歲張男（羈押中）有妨害自由、毀損、恐嚇等前科，因細故在今年10月間與鄰居76歲蔡男有傷害糾紛，雙方和解未果，令張男興起要將他照顧的89歲母親及寵物貓咪一起帶走的念頭，對母親說，「如果沒辦法和解，沒錢賠，也不想被關，就帶妳、貓咪一起去跳海」，10月下旬起，持續至少5、6天5、6次，毆打老母親頭部或抓頭髮或向其丟擲酒瓶或多次用腳猛力踹身體。女性友人洪女撞見，趕快阻住並問他為何要這樣做？張男竟回答「打她頭部，才不會被長照人員發現身體有傷」。曾踹到母親喊叫「不要再打！等明天再打好了！」，洪女勸說，張男才停止。每次用力踹時，老婦就慘叫，喊叫洪女「救我！救我！」。

老婦因年邁，已無力上、下樓梯，平時都躺在1樓沙發椅睡覺，自從張男傷害鄰居蔡男後，因心生慌恐，每天都拖拉老母親上2樓房間睡覺陪他。洪女在1樓陪張男吃薑母鴨、喝酒，要洪女查看母親狀況，洪女上2樓看到老婦躺在房間地板上，臉色慘白、氣若游絲、尿在地板上，張男氣得大罵，擦乾地板上尿液後，將母親拖到1樓，在拖拉過程，老婦右腳受傷破皮，張男替她包紮傷口後，要抬母親去診所就醫，因老婦雙腳沒力氣抬不動，張男就將母親丟在客廳地板後自顧上2樓睡覺，洪女抱老婦到沙發椅躺著並幫其蓋好被子，老婦見洪女欲離去，就喊說「妳不要走！妳留下來！救我一命！」，洪女終究還是自行返家。