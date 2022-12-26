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桃園航空城徵收區段用地將法拍 底價1.5億

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

法務部行政執行署桃園分署明年1月3日上午起將辦聯合拍賣會，拍賣車輛6部、裁縫車、夾娃娃機，以及八德區工廠辦公室，還有底價1.5億餘元的蘆竹區航空城區段徵收用地，呼籲有興趣的民眾到場競標購買。

桃園分署指出，聯合拍賣會1月3日上午10時起舉行，其中桃園區富國路100號賣場將拍賣6部車輛，包括2016年納智捷黑色轎車、2011年國瑞黑色轎車（豐田Wish），車況良好，其餘4部是小型貨卡車，由於是再行拍賣，當天上午9時30分起就可持身分證到場領取號碼牌；另在大園區竹圍街5之2號，也將拍賣夾娃娃機10台、裁縫車15台、電扇1台、冰箱8台等。

分署表示，聯合拍賣會當天下午3時，將在桃園市桃園區中正路1195號1樓拍賣不動產共53筆，其中包括八德區榮興南路1之36號廠辦（不含土地），現仍有承租人以每月5.5萬租用，將以底價126萬元第三度拍賣；另一筆位於航空城區段徵收第二期開發地區範圍、蘆竹區內興段745地號土地及焚化爐，將以底價1億5014萬元第二度拍賣。另還有女用包包、立榮航空股票等。

分署指出，每月第一周、星期二、下午3時均定期舉辦「123聯合拍賣活動」，歡迎民眾踴躍參與，更多法拍資訊，民眾可參閱桃園分署官網及臉書訊息。

2011年豐田Wish黑色轎車將法拍。圖／桃園分署提供
2011年豐田Wish黑色轎車將法拍。圖／桃園分署提供
八德區榮興南路1之36號廠辦（不含土地），將以底價126萬元拍賣。圖／桃園分署提供
八德區榮興南路1之36號廠辦（不含土地），將以底價126萬元拍賣。圖／桃園分署提供
航空城區段徵收第二期開發地、蘆竹區內興段745地號土地及焚化爐，將以底價1億5014萬元拍賣。圖／桃園分署提供
航空城區段徵收第二期開發地、蘆竹區內興段745地號土地及焚化爐，將以底價1億5014萬元拍賣。圖／桃園分署提供
2016年納智捷黑色轎車將法拍。圖／桃園分署提供
2016年納智捷黑色轎車將法拍。圖／桃園分署提供

桃園 夾娃娃機 拍賣會

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