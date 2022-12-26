桃園航空城徵收區段用地將法拍 底價1.5億
法務部行政執行署桃園分署明年1月3日上午起將辦聯合拍賣會，拍賣車輛6部、裁縫車、夾娃娃機，以及八德區工廠辦公室，還有底價1.5億餘元的蘆竹區航空城區段徵收用地，呼籲有興趣的民眾到場競標購買。
桃園分署指出，聯合拍賣會1月3日上午10時起舉行，其中桃園區富國路100號賣場將拍賣6部車輛，包括2016年納智捷黑色轎車、2011年國瑞黑色轎車（豐田Wish），車況良好，其餘4部是小型貨卡車，由於是再行拍賣，當天上午9時30分起就可持身分證到場領取號碼牌；另在大園區竹圍街5之2號，也將拍賣夾娃娃機10台、裁縫車15台、電扇1台、冰箱8台等。
分署表示，聯合拍賣會當天下午3時，將在桃園市桃園區中正路1195號1樓拍賣不動產共53筆，其中包括八德區榮興南路1之36號廠辦（不含土地），現仍有承租人以每月5.5萬租用，將以底價126萬元第三度拍賣；另一筆位於航空城區段徵收第二期開發地區範圍、蘆竹區內興段745地號土地及焚化爐，將以底價1億5014萬元第二度拍賣。另還有女用包包、立榮航空股票等。
分署指出，每月第一周、星期二、下午3時均定期舉辦「123聯合拍賣活動」，歡迎民眾踴躍參與，更多法拍資訊，民眾可參閱桃園分署官網及臉書訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言