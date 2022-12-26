台中立崧烏骨雞過期3年改標續賣 曝光後丟給豬吃欲滅證

台中立崧食品公司在今年9月間被離職員工檢舉，涉改標販售過期烏骨雞等食材，台中地檢署依偽造文書、詐欺取財等罪起訴。檢警查出，張姓負責人得知被檢舉，涉將過期商品載往他地藏放，還將部分，提供給畜牧場當成豬飼料滅證，成為張在被檢方聲押獲准的主因之一。

起訴指出，立崧食品公司張姓負責人（40歲）在2019年11月底，陸續向上游廠商，購買4個月至6個月內過期的烏骨雞、百頁豆腐、乳酪絲、花膠美人鍋等商品，但因沒有在保存期限內販售完畢，張為了避免損失，指示員工將原商品標示撕掉後，貼上偽造的商品標示。

今年9月22日，張姓業者將已改標的120件已過期的烏骨雞商品，賣給大里區一家食品公司，還佯稱商品沒有過期，業者將其中30件（420隻），製成黃金蟲草百菇燉烏雞420包，其餘90件則冰存在冷凍公司內。

張男在今年9月27日，因得知改標犯行已遭檢舉，因此先與大里區食品公司解約，指示司機將已售出的90件烏骨雞產品載回，連同其他涉嫌改標的百頁豆腐、乳酪絲、花膠美人鍋等商品，載往南投縣草屯鎮一家肉品公司藏放，同月30日，再將改標商品，載往高雄市仁武區的食品公司藏放。

今年10月5日，張姓業者將部分改標商品，載往雲林縣水林鄉一處畜牧場，將食材當成飼料，餵給豬隻食用完畢，企圖湮滅涉案事證。

檢警在10月4日至6日展開搜索，追查改標商品下落，查扣出貨單、銷貨憑單、送貨單、改標烏骨雞、黃金蟲草燉烏雞等證據。

因張男有將改標商品運往他處、餵食給豬隻的滅證行為，檢方在10月7日傳訊張到案後，向台中地院聲押獲准。

台中地檢署在月初偵結，針對張姓業者、羅姓司機（32歲）依詐欺取財、偽造文書罪起訴，另外涉案的張男配偶、黃姓會計、劉姓會計助理、施姓、高姓司機等人，則處分不起訴。