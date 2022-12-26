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帳戶3000萬美金竟然是P圖 開公司違法吸金1.5億遭起訴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

檢調前年偵辦由江姓男子為首的吸金集團，他藉籌設控股公司及生技公司，透過開投資說明會，誇大自身投資能力，謊稱是國外知名操盤師，還偽造帳戶有3000萬美金存款等手法取信民眾，後又推出各種投資方案，在半年內違法吸金逾1.5億元，此案於近日偵結，檢方依法將江等7人起訴。

起訴書指，江男2020年2月，邀吳女、唐女共同籌設控股公司及生技公司，並由江當董事長，唐擔任地區總經理，吳則是負責招攬投資人的業務主管，並在高雄開設辦公室。

江男等人藉不斷召開投資說明會，透過誇大自身投資能力，以每月固定紅利、保本保息向被害者吸收資金，還推「直推獎金」制引誘投資人一同加入推廣業務。

接著，江男以籌組生技公司為由，與兩名研發的「心測寶遠距醫療雲端平台」（簡稱心測寶）的教授合作；並以控股公司及生技公司等名義，推出短期股東最低投資方案，以不動產包租代管、專款專戶投資、開發生物產品心測寶將掛牌上櫃等話術，吸引民眾投入資金。

為取信投資人，江男還謊稱自己是澳洲卓德平台首席操盤師，還在內部群組張貼偽造P圖澳洲卓德平台的合約書，銀行內有3000萬美金，及台幣8804萬等相關資料。

江男等人在半年多，就違法吸金多達1億555餘萬元，經查明受害者至少33人也有多人報案。檢調於2020年11月偵辦此案，江男等人遭法院羈押。

據悉，江男高中肄業，曾經營寵物店，因調包顧客的寵物狗遭網路撻伐，便靠一張舌燦蓮花的嘴，不斷開說明會，招攬投資人，並用偽造的文件四處行騙。

歷時一年多的偵辦，檢方於近日偵結，江男涉犯行使偽造私文書、詐欺及違反銀行法等罪，將他依法起訴；另譚男、曾男、吳女、唐女、胡女、鄧女等人6名涉案人，同樣被依違反銀行法等罪起訴。

另江男、譚男、胡女、吳女涉違反期貨交易法部分，目前檢調仍在另案偵辦中。

橋頭地檢署外觀。記者陳弘逸／攝影
橋頭地檢署外觀。記者陳弘逸／攝影

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