不滿八旬嬤插隊八旬翁推她一把 被判傷害罪拘役10日

嘉義市2名年過八旬老婦、老翁，為排隊購買知名餅舖福義軒發生爭執，楊謝氏老婦疑插隊引起林姓老翁上前勸阻，反遭老婦推打倒退，林翁一時氣憤也回推一把造成老婦倒地受傷報警，法院判林翁傷害罪拘役10日，得易科罰金。

嘉義市福義軒每到佳節、例假日總會出現大排長龍人潮，當地也有許多長輩排隊購買後再轉賣賺些微差價，今年1月7日上午店門前又出現排隊人龍，88歲林翁和大家一樣排隊，8時23分，84歲楊謝氏老婦也來排隊，但逕自往前插隊，林翁見狀不滿上前勸誡未果，反遭老婦右手推打身體而倒退（涉嫌傷害罪的部分，經檢察官為不起訴處分確定），林翁一時氣憤，涉嫌向前用右手抓住老婦右手並往她身體後方推，導致老婦倒地，受有左髖挫傷的傷害，2人因而鬧上警局。

林翁被檢方依傷害罪聲請簡易判決，今年6月24日法官依犯傷害罪，處拘役20日，可易科罰金，林翁不服提起上訴。

林翁辯稱，對她說插隊，她沒有回應，她就右手一拳打過來，怕她打第2次，才推她的手，真的沒有傷害她的犯意。