警涉製造假車禍勾結女友業者賺尋車獎金 女辯沒用過他資料

南港警分局交通分隊前警員林信洋，曾獲廉能楷模，卻涉嫌製造假車禍詐保險金60萬未遂，又勾結「抓車」業者，和新莊分局警員邱巍，替前女友吳女等業者查詢資料，2年非法賺取69筆尋車獎金計54萬餘元。今天吳女出庭否認貪汙圖利罪，辯稱林提供的資料都沒用到。

49歲吳女否認貪汙，僅承認違反個資法。她稱，公司有尋車系統資料，銀行會給廠商欠款車清單，大家依資料在路上隨機打車牌尋車。吳女當庭指出，林的人緣不好，自認為透過line群組提供車籍資料可以交朋友，但事實上，連她都沒用過林提供的資料。從事抓車工作前，林對她說，「我不行但妳可以，這工作是正常兼差」獎金都用來當作2人的生活費。

公訴檢察官質疑吳女胡言亂語，林查詢的車籍資料都是垃圾？你都沒使用？吳女辯護人稱，沒有用到林提供的車籍資料，否認犯貪汙圖利罪。另，吳姓業者今天認罪，他供稱，原本只是要維修賓士車，詢問林的意見後，林建議安排假車禍，還暗示60萬的保險金中要30萬元紅包。

全案起源於，林信洋曾獲台北市政府105年度廉能楷模，拒收交通事故當事人家屬，基於感謝所致贈的1萬元紅包「拒受餽贈」獲獎，不料卻因一起賓士車車禍理賠案，被查出涉嫌製造假車禍，詐領保險金60萬未遂，並追查手機對話中，涉勾結抓車業者貪汙案。