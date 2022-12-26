19歲詐欺車手學不乖...新北警一周2次逮捕他 慘遭法院羈押

19歲謝姓男子遭詐團吸收充當車手，日前在新北中和區某銀行提款時，當場遭員警盤查逮捕送辦，檢察官考量他年紀輕、初犯，訊後請回；孰料他學不乖，6天後又在土城區某郵局當車手提款，再度遭警方逮捕送辦，這次檢察官不忍了，直接聲請羈押，法院裁准。

土城分局土城派出所長劉宗鑫，20日下午5點45分執行ATM巡簽勤務，在中央路二段某郵局發現一名男子持有多張金融卡，停留時間過久，察覺有異上前盤查。

該名謝男面對警方詢問，辯稱是幫媽媽查詢提款卡餘額，但劉所長不採信，認為怪異，進一步查證該提款卡帳戶是否為警示帳戶，沒想到查證到一半，謝男假藉打電話，慢慢走離警察視線，趁隙狂奔逃跑。

所幸劉所長緊盯謝男動向，見他拔腿狂奔，立刻上前追捕，追了200公尺順利壓制逮人，他坦承「當車手提款」，警方查扣3張信用卡、手機等罪證，詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

檢察官訊問時，發現他6天前才被詐欺罪嫌送辦，進出地檢署一趟，認為他再犯機會大，訊後聲請羈押，新北地院准押。