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初步認定博客來「有違法情事」 北市：最重罰100萬元

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拒酒測遭罰18萬！保時捷男遭扣薪 隔天長輩拿現金繳清

中央社／ 台北26日電

曾姓男子去年拒絕實施酒測遭罰18萬元，經分期只繳1萬元後不繳，行政執行署台北分署清查資產，發現他有一輛保時捷汽車及薪資所得，執行扣押薪資命令後隔天，曾男繳清欠款。

行政執行署台北分署今天發布新聞稿指出，年約40歲的曾姓男子於民國110年11月間在台北市長安東路住家附近開車遇警方臨檢，因拒絕實施酒測，在現場跟警察盧了很久，警方依法以「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」開罰新台幣18萬元。

曾男至台北市交通事件裁決所申請分18期繳納，但僅繳納1期即停繳，滯欠17萬元。

案經北巿交裁所移送台北分署，執行人員發現曾男名下有一輛101年份3500C.C.的保時捷汽車，在某間有限公司有薪資所得，因此通知曾男處理但未獲理會，核發執行命令扣押曾男薪資。

未料，隔天曾男在一位年長者陪同下到台北分署，由年長者從牛皮紙袋中拿出現金17萬元，並表示要繳清全部欠款。

台北分署再次呼籲，政府對酒駕零容忍，酒駕罰鍰一定強力執行；請民眾不要心存僥倖，喝酒就絕對不要開車或騎車，尊重自己與他人生命，讓社會更平安祥和。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

保時捷汽車示意圖。 路透社
保時捷汽車示意圖。 路透社

保時捷 酒測

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