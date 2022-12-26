影／台中男2次酒駕拒測罰49萬 聽到美元帳戶被扣全繳清

台中市藍姓男子曾2度酒駕騎重機被抓，但因拒絕酒測，被罰49萬元，藍不繳罰金後被移送強制執行，行政執行署台中分署查出藍名下外幣帳戶仍有1萬元美金，依法查扣後，藍趕緊籌出49萬元，近日拿到台中分署繳清。

據查，藍姓男子（35歲）從2019年起，有2度酒後騎重機遭攔查紀錄，但都拒測，被罰款49萬元，不過藍收到罰單後，也拒絕繳納罰款，裁決處移送行政執行署台中分署強制執行。

行政執行署台中分署收案後，先在今年8月間，扣押藍男在中華郵政等金融機構存款，但帳戶內沒有任何存款，今年底為配合「加強執行酒駕罰鍰」專案執行，查出藍男在中國信託有開設外幣帳戶，存有美元1萬元。

台中分署在11月間，以速件核發執行命令，扣押藍男美元帳戶，藍在接獲執行命令後，致電台中分署，要求給予寬限期，還承諾一定會繳納罰款，不過截至12月初，分署仍未見藍繳納任何罰款，分署以電話告知藍，多給予10天寬限期，藍才在近日湊足罰款，前往台中分署繳納。