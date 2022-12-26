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高雄愛河酒駕釀1死3傷 賣透天也不夠！民事要賠3549萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄男子黃子洋去年底酒駕，造成林家4口1死3傷，高雄地方法院以酒駕致死罪，判他7年10月徒刑；黃子洋打算拿價值1800萬元的透天賠償，但兩邊並未和解，林家及死者范女父母親等5人，對黃子洋另提民事賠償，求償逾3549萬元，高雄地院審理時，黃對家屬請求全都認列，法院判黃子洋要賠償這筆錢。

去年12月26日晚間7時許，黃子洋從鹽埕區五福四路酒後上路，過五福橋後左轉河東路，經過民生路口時卻闖紅燈，沒料進到國民街口時，直直撞上林家4口，范女遭撞飛當場倒地，其他家人也因撞擊力道大，當場倒地不起。

范女送醫後不治，林姓丈夫、2名女兒全身多處受重傷，黃子洋經檢方調查後，當時酒測值高達每公升1.24毫克，已達爛醉程度，且經過事發路口時，毫未減速，推估時速逾80公里，偵結依不確定故意殺人罪起訴，求處重刑。

但法官審理後，認為黃子洋當晚7點2分自五福路出發，7點7分發生車禍，花了5分鐘，認為因人潮、車潮，行車不快，但黃在當晚7點6分，至河東路與民生二路口才開始闖紅燈、超速，並不像檢察官所稱，基於不確定殺人故意駕車，一路超速、闖紅燈。

雄院法官最後僅依「酒駕致死罪」，判黃子洋7年10月徒刑，不僅林家不滿判決，檢方也不服，目前案件已上訴至高雄高分院，預計1月7日二審將再開庭。

黃子洋撞碎林男1家4口，提出以小港區一棟價值1800多萬元的透天厝當作賠償，作為雙方和解條件。但該棟透天對外出租，林男還被租客、黃子洋母親分別提租金債權爭議、第三人異議之訴等民事訴訟，目前案件仍在審理中，尚未將該屋完成過戶，雙方仍未和解。

事隔一年，倖存的父女3人每周仍要定期往返醫院復健，包含官司、醫療等，每次回想事發過程，對於一家人都是一種煎熬；事後包含范女父母親、林姓丈夫，兩名受重傷的幼女等5人，合併向黃子洋求償醫藥費、勞動力減損、精神慰撫金等共3549萬餘元。

雄院審理時，黃子洋未作抗辯，同意林男及岳父、岳母等5人請求，簡易庭法官最後依法判黃共要賠償3549萬餘元。可上訴。

黃子洋去年底將林姓男子1家撞成1死3傷，黃最後得賠死者1家共3549萬餘元。圖／本報資料照
黃子洋去年底將林姓男子1家撞成1死3傷，黃最後得賠死者1家共3549萬餘元。圖／本報資料照
黃子洋去年底將林姓男子1家撞成1死3傷，黃最後得賠死者1家共3549萬餘元。翻攝自黃子洋臉書
黃子洋去年底將林姓男子1家撞成1死3傷，黃最後得賠死者1家共3549萬餘元。翻攝自黃子洋臉書

透天厝 酒駕 殺人

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