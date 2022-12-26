北巿東區酒客衝突揮刀警告 一刀刺進胸腔致死被起訴

北市東區知名酒店一名25歲羅姓酒客今年9月初疑因酒醉起衝擊，作勢攻擊，被25歲黃姓男子拿折疊刀反擊刺了一刀，羅男原以為傷勢不重，步出包廂後卻突然倒地不起，送醫不治。台北地檢署查出，黃男一刀刺進羅男胸腔致大量內出血，已有不確定殺人故意，今依殺人罪嫌起訴黃男。

檢警調查，今年9月3日零時許，羅姓死者與友人前往朋友該酒店消費，同日清晨5時許，死者友人前往隔壁包廂敬酒，死者帶著醉意同行，卻意外與黃男宇豪爆發口角衝突。過程中，死者拿起桌上菸灰缸作勢攻擊，黃男於是持刀刺向死者左肩。

由於當時現場一片混亂，分不清究竟是黃男持刀行兇，或是死者在扭打中撞上刀子，包廂內眾人於是一哄而散。店家見狀將死者帶出包廂，當時未見死者大量出血，死者還摀著受傷部位，請旁人扶他一下，不料才走出一樓大門，就在人行道上癱軟倒地。

事後死者經緊急送醫仍不治，黃男則在當天早上9點，帶著兇刀向警方投案。黃男供稱不認識死者，只是因為死者對他大小聲，還拿菸灰缸作勢攻擊，自己才朝對方左肩刺一刀警告，不料竟出人命。