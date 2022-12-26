快訊

直播／較上周增37%！本土確診今增14,162例、境外72例 14人病歿

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

微服出巡？蔣萬安現身員工餐廳用餐 推薦一定要吃這項食物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北巿東區酒客衝突揮刀警告 一刀刺進胸腔致死被起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市東區知名酒店一名25歲羅姓酒客今年9月初疑因酒醉起衝擊，作勢攻擊，被25歲黃姓男子拿折疊刀反擊刺了一刀，羅男原以為傷勢不重，步出包廂後卻突然倒地不起，送醫不治。台北地檢署查出，黃男一刀刺進羅男胸腔致大量內出血，已有不確定殺人故意，今依殺人罪嫌起訴黃男。

檢警調查，今年9月3日零時許，羅姓死者與友人前往朋友該酒店消費，同日清晨5時許，死者友人前往隔壁包廂敬酒，死者帶著醉意同行，卻意外與黃男宇豪爆發口角衝突。過程中，死者拿起桌上菸灰缸作勢攻擊，黃男於是持刀刺向死者左肩。

由於當時現場一片混亂，分不清究竟是黃男持刀行兇，或是死者在扭打中撞上刀子，包廂內眾人於是一哄而散。店家見狀將死者帶出包廂，當時未見死者大量出血，死者還摀著受傷部位，請旁人扶他一下，不料才走出一樓大門，就在人行道上癱軟倒地。

事後死者經緊急送醫仍不治，黃男則在當天早上9點，帶著兇刀向警方投案。黃男供稱不認識死者，只是因為死者對他大小聲，還拿菸灰缸作勢攻擊，自己才朝對方左肩刺一刀警告，不料竟出人命。

死者經解剖發現，雖然外表上看來只中1刀，卻造成相當大量的內出血，導致整個胸腔內全都是血。檢察官認為，無論衝突起因為何，黃男在酒測值0，意識清醒之下，應知持刀刺向胸腔有致人於死的可能，認定黃男具不確定殺人不故意，因此依法將他起訴。

羅姓死者原本以為傷勢不重，由人攙扶至酒店一樓人行道時，突然癱軟不起。圖／聯合報系資料照片
羅姓死者原本以為傷勢不重，由人攙扶至酒店一樓人行道時，突然癱軟不起。圖／聯合報系資料照片

殺人 酒店 人行道

延伸閱讀

東區只剩老妹了！台北「1商圈」有感崛起：買飲料至少排5分鐘

台南市東區東門陸橋 12月27日起封閉8個月

任內最後行程獻給東區 柯文哲：認真工作到最後一秒

學童喝餿水重大違規恐解約 北巿衛生局：調查結果最快1周

相關新聞

男開大貨車撞死人驗出安毒 辯無吸食判4年上訴裁定補正

苗栗縣盧姓男子有施用安非他命遭查獲紀錄，去年1月間，開大貨車行經國道一號時，衝撞對向車道，撞死開車的涂男。盧被驗出有安非...

離職警綁票殺人22年前遭槍決 姊聲請釋憲平反結果出爐

離職警員盧正綁架撕票高中同學之妻詹春子並勒贖500萬元，22年前被判死刑定讞並槍決，他的姊姊盧菁認為自白取得過程不正違法...

台中9位當選民代涉樁腳賄選、幽靈人口 中檢提當選無效

九合一大選已和平落幕，但中檢查出，台中市有9名區代表、里長當選人，涉嫌利用樁腳賄選、幽靈人口等方式當選，中檢除追訴刑事責...

高雄前議員貪廠商240萬元賄款 不認罪判關12年定讞

高雄市前議員劉馨正於擔任新竹瓦斯公司總經理期間，接受廠商賄賂240萬元現金，一審依貪汙罪判劉12年6月徒刑，褫奪公權8年...

年初銀行發生搶案！高雄這分局繃緊神經 演練不敢馬虎

「不要動！把錢拿出來。」每逢年關，警方會陸續在轄內金融機構執行防搶勤務，今年高雄橋頭區三信銀行遭搶，犯嫌假冒外送員持辣椒...

北巿東區酒客衝突揮刀警告 一刀刺進胸腔致死被起訴

北市東區知名酒店一名25歲羅姓酒客今年9月初疑因酒醉起衝擊，作勢攻擊，被25歲黃姓男子拿折疊刀反擊刺了一刀，羅男原以為傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。