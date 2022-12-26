聽新聞
test
0:00 / 0:00
北巿東區酒客衝突揮刀警告 一刀刺進胸腔致死被起訴
北市東區知名酒店一名25歲羅姓酒客今年9月初疑因酒醉起衝擊，作勢攻擊，被25歲黃姓男子拿折疊刀反擊刺了一刀，羅男原以為傷勢不重，步出包廂後卻突然倒地不起，送醫不治。台北地檢署查出，黃男一刀刺進羅男胸腔致大量內出血，已有不確定殺人故意，今依殺人罪嫌起訴黃男。
檢警調查，今年9月3日零時許，羅姓死者與友人前往朋友該酒店消費，同日清晨5時許，死者友人前往隔壁包廂敬酒，死者帶著醉意同行，卻意外與黃男宇豪爆發口角衝突。過程中，死者拿起桌上菸灰缸作勢攻擊，黃男於是持刀刺向死者左肩。
由於當時現場一片混亂，分不清究竟是黃男持刀行兇，或是死者在扭打中撞上刀子，包廂內眾人於是一哄而散。店家見狀將死者帶出包廂，當時未見死者大量出血，死者還摀著受傷部位，請旁人扶他一下，不料才走出一樓大門，就在人行道上癱軟倒地。
事後死者經緊急送醫仍不治，黃男則在當天早上9點，帶著兇刀向警方投案。黃男供稱不認識死者，只是因為死者對他大小聲，還拿菸灰缸作勢攻擊，自己才朝對方左肩刺一刀警告，不料竟出人命。
死者經解剖發現，雖然外表上看來只中1刀，卻造成相當大量的內出血，導致整個胸腔內全都是血。檢察官認為，無論衝突起因為何，黃男在酒測值0，意識清醒之下，應知持刀刺向胸腔有致人於死的可能，認定黃男具不確定殺人不故意，因此依法將他起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言