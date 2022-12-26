離職警綁票殺人22年前遭槍決 姊聲請釋憲平反結果出爐

離職警員盧正綁架撕票高中同學之妻詹春子並勒贖500萬元，22年前被判死刑定讞並槍決，他的姊姊盧菁認為自白取得過程不正違法，且監察院也提出糾正，以刑事訴訟法規定違背比例原則、正當法律程序原則，聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。

法院判決指出，盧正1994年離開警職，隔年犯恐嚇罪獲緩刑確定，他1997年3月間失業負債累累，見高中同學夫婦經營廣告公司頗有積蓄，同年12月18日下午駕車跟蹤騎機車外出收廣告費的詹春子，佯裝不期而遇，藉口載詹春子到友人住處收廣告費，騙上車不久，用鞋帶勒死詹春子並棄屍草叢。

盧正殺人後打電話向詹春子丈夫勒贖500萬元，隔日下午4時許，詹春子屍體被農民發現，盧正從新聞報導得知案件曝光，放棄勒贖念頭。

盧正在警詢中坦承犯案，事後翻供並指警方刑求，法院最終於2000年6月29日依擄人勒贖罪判盧正死刑定讞，同年9月7日槍決。

盧正家屬長期奔走喊冤，曾扛棺至法務部、立法院等地撒冥紙抗議，期盼能有翻案的一天。盧菁聲請釋憲主張，刑事訴訟法第93條第1項僅規定拘提或逮捕到場者，才應該即時訊問，卻漏未規定經通知到場者，也應該即時詢問，造成警方可用拖延方式，使受通知者人身自由遭受限制的時間變相拉長。

她也認為，刑訴法第156條第1項僅規定自白非出於不正方法且與事實相符者，得為證據，漏未規定被告遭偵查機關拘束人身自由超過24小時所取得的自白，也不得作為證據，使偵查機關對於非經拘提逮捕到案的被告，有誘因延長、拖延人身自由遭拘束的時間。

盧菁指出，刑訴法相關規定違背比例原則、正當法律程序原則而侵害人身自由，有違憲之虞，且法院歷審判決皆以自白為主要證據，但自白取得過程不正違法，且監察院也提出調查報告糾正，因此聲請釋憲請求平反。

憲法法庭指出，盧正因已執行死刑身亡，而盧菁是他的姊姊，屬二親等旁系血親，為維護盧正受憲法保障的基本權利，於此範圍內，參酌刑事訴訟法法理，准許盧菁替盧正聲請釋憲。

憲法法庭認為，刑事訴訟法第93條第1項未規定通知到場者應即時訊問，難認具憲法重要性，或有何侵害盧正的基本權利；再者，盧正受詢問時，刑訴法雖沒有明文規定「疲勞訊問」，但已規定不正方法取得的自白不得作為證據，至於盧正自白是不是不正方法取得的，是事實認定問題，並非法條有無違憲問題。