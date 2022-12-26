快訊

震海艦招標文件反映水下戰力不足 若開戰只能低強度輔助

傳併南山人壽「建議價格極具羞辱性」 中信金回應了

整理包／10萬元勞工紓困貸款今開辦 一文搞懂申請步驟

台中9位當選民代涉樁腳賄選、幽靈人口 中檢提當選無效

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

九合一大選已和平落幕，但中檢查出，台中市有9名區代表、里長當選人，涉嫌利用樁腳賄選、幽靈人口等方式當選，中檢除追訴刑事責任外，也提出當選無效之訴。中檢表示，投票日後比對署內偵辦賄選、幽靈人口等案件與當選人名單，提出9件當選無效之訴案件，陸續在23日前向台中地院起訴。

台中地檢署表示，為確保111年地方公職人員選舉結果的公平清明，澈底杜絕以賄選、虛偽遷移戶籍取得投票權（即幽靈人口）或其他不法手段介入選舉，上月26日九合一大選投票日後，隨即比對中檢偵辦賄選、幽靈人口等選舉查察案件，及已當選人名單後，盤點出9件應該提出當選無效訴案件，全數已在本月23日前陸續向台中地方法院起訴。

經查，和平區區民代表當選人陳宥彤、羅進玉，清水區中社里鄭繼光、沙鹿區北勢里陳科求、外埔區廍子里廖泰祥、大甲區幸福里林晨彬、東勢區慶東里黃國修、霧峰丁台里施豐碧、南區新榮里蔡明昌等7名里長當選人，都被檢方查出，分別有樁腳涉嫌賄選、以幽靈人口方式當選，所以中檢提起當選無效之訴。

台中地檢署表示，檢察官身為公益代表人，若當選人有公職人員選舉罷免法所定賄選、以虛偽遷移戶籍方式，使外地人取得投票權而投票等情形，都得以當選人為被告，自公告當選人名單日起30日內，向該管轄法院提起當選無效之訴。

當選人對親友或競選團隊成員、樁腳之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，都屬當選人共同賄選行為。

台中地檢署指出，中檢所有檢察官，在此次九合一大選期間全力投入查賄，積極發動各項偵查作為，壓制賄選、暴力、假訊息及境外資金等不法介入選舉。此次選舉雖已平和落幕，但中檢就相關刑事賄選不法、民事當選無效之訴將持續澈底查辦，以落實廉能政治，維護民主成果。

台中地檢署對9名區代表、里長當選人提出當選無效之訴。圖／本報資料照
台中地檢署對9名區代表、里長當選人提出當選無效之訴。圖／本報資料照

賄選 當選無效

延伸閱讀

彰化鄉鎮市長就職談願景 當選無效之訴陰影在

金門烏坵鄉長宣誓就職 遭提當選無效蔡燕明缺席

黃俊哲議員服務處主任買禮盒賄選收押 時力立委上法院提當選無效之訴

全國首宗「虛偽陪選」案偵結 金門地檢署提當選無效

相關新聞

男開大貨車撞死人驗出安毒 辯無吸食判4年上訴裁定補正

苗栗縣盧姓男子有施用安非他命遭查獲紀錄，去年1月間，開大貨車行經國道一號時，衝撞對向車道，撞死開車的涂男。盧被驗出有安非...

台中9位當選民代涉樁腳賄選、幽靈人口 中檢提當選無效

九合一大選已和平落幕，但中檢查出，台中市有9名區代表、里長當選人，涉嫌利用樁腳賄選、幽靈人口等方式當選，中檢除追訴刑事責...

高雄前議員貪廠商240萬元賄款 不認罪判關12年定讞

高雄市前議員劉馨正於擔任新竹瓦斯公司總經理期間，接受廠商賄賂240萬元現金，一審依貪汙罪判劉12年6月徒刑，褫奪公權8年...

離職警綁票殺人22年前遭槍決 姊聲請釋憲平反結果出爐

離職警員盧正綁架撕票高中同學之妻詹春子並勒贖500萬元，22年前被判死刑定讞並槍決，他的姊姊盧菁認為自白取得過程不正違法...

台南市議會正、副議長選舉爭議 南檢：已立案調查

台南市議會正、副議長選舉昨天落幕，開票結束後，民進黨正國會立委陳亭妃即在臉書PO文說「檢調該動手了吧！」，引發各界聯想與...

黑金、暴力介入台南正副議長選舉？南檢：已分案調查中

台南市議會正、副議長選舉昨天落幕，開票結束後，民進黨正國會立委陳亭妃即在臉書po文說「檢調該動手了吧！」引發各界聯想與議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。