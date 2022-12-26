台中9位當選民代涉樁腳賄選、幽靈人口 中檢提當選無效
九合一大選已和平落幕，但中檢查出，台中市有9名區代表、里長當選人，涉嫌利用樁腳賄選、幽靈人口等方式當選，中檢除追訴刑事責任外，也提出當選無效之訴。中檢表示，投票日後比對署內偵辦賄選、幽靈人口等案件與當選人名單，提出9件當選無效之訴案件，陸續在23日前向台中地院起訴。
台中地檢署表示，為確保111年地方公職人員選舉結果的公平清明，澈底杜絕以賄選、虛偽遷移戶籍取得投票權（即幽靈人口）或其他不法手段介入選舉，上月26日九合一大選投票日後，隨即比對中檢偵辦賄選、幽靈人口等選舉查察案件，及已當選人名單後，盤點出9件應該提出當選無效訴案件，全數已在本月23日前陸續向台中地方法院起訴。
經查，和平區區民代表當選人陳宥彤、羅進玉，清水區中社里鄭繼光、沙鹿區北勢里陳科求、外埔區廍子里廖泰祥、大甲區幸福里林晨彬、東勢區慶東里黃國修、霧峰丁台里施豐碧、南區新榮里蔡明昌等7名里長當選人，都被檢方查出，分別有樁腳涉嫌賄選、以幽靈人口方式當選，所以中檢提起當選無效之訴。
台中地檢署表示，檢察官身為公益代表人，若當選人有公職人員選舉罷免法所定賄選、以虛偽遷移戶籍方式，使外地人取得投票權而投票等情形，都得以當選人為被告，自公告當選人名單日起30日內，向該管轄法院提起當選無效之訴。
當選人對親友或競選團隊成員、樁腳之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，都屬當選人共同賄選行為。
台中地檢署指出，中檢所有檢察官，在此次九合一大選期間全力投入查賄，積極發動各項偵查作為，壓制賄選、暴力、假訊息及境外資金等不法介入選舉。此次選舉雖已平和落幕，但中檢就相關刑事賄選不法、民事當選無效之訴將持續澈底查辦，以落實廉能政治，維護民主成果。
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