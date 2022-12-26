台南市議會正、副議長選舉爭議 南檢：已立案調查

台南市議會正、副議長選舉昨天落幕，開票結束後，民進黨正國會立委陳亭妃即在臉書PO文說「檢調該動手了吧！」，引發各界聯想與議論。台南地檢署今天表示，對於南市正、副議長選舉案，檢方在選舉前已分他字案調查。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍受訪時說，有關台南正、副議長選舉案引發的爭議問題，檢方確已分案調查中，但基於偵查不公開原則，檢方無法對外說明接獲此案的相關情資細節。

陳亭妃昨天指出，22日國民黨南市議員方一峰傳出疑遭人恐嚇投票，事後警方也找到幾位關鍵人，而南市議長選舉，國民黨也確實發現有3名市議員跑票，「這件事情已經這麼明顯了。」，她在臉書PO文要求檢調該動手調查。