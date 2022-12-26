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黑金、暴力介入台南正副議長選舉？南檢：已分案調查中

聯合報／ 記者鄭維真黃宣翰／台南即時報導

台南市議會正、副議長選舉昨天落幕，開票結束後，民進黨正國會立委陳亭妃即在臉書po文說「檢調該動手了吧！」引發各界聯想與議論。台南市長黃偉哲今受訪時說，選舉雖結束，但若有任何不法，相信司法會持續了解調查；台南地檢署也表示，對正副議長選舉案，檢方在選舉前已分他字案調查。

陳亭妃說，國民黨台南市議員在正副議長選舉前疑遭威脅，選舉當日3名國民黨議員做了不一樣的投票行為，這個部分這麼清楚，民進黨不是強調要掃除黑金、黑道，怎麼又與黑金、黑道擺一起，資料俱全，檢調要動手了。

陳說，2022年因民進黨和黑道綁在一起，變成絆腳石，難道2024也要繼續嗎？重點不是在這次議長選舉，而是在2024年，從她提88槍案到爐碴到所謂黑道介入議長選舉，都與民進黨有關，尤其她或副總統賴清德在過年後可能都是候選人，選民或支持者用這點來質疑，怎麼去回答？

黃偉哲表示，台南正副議長選舉在投票前，各方就不斷受到外界矚目，雖然選舉已結束，但相信司法調查會持續進行，如果有任何壓力、金錢、暴力介入，這是法所不容，民眾無法接受，也會讓大家對民主政治，尤其對議會政治有負面影響。2014年台南市議會正副議長選舉類似這種傳聞甚囂塵上，8年後的今天也不允許這種情形發生。

南檢襄閱主任檢察官許嘉龍受訪時說，有關台南正、副議長選舉案引發的爭議問題，檢方確已分案調查中，但基於偵查不公開原則，檢方無法對外說明接獲此案的相關情資細節。

台南市長黃偉哲今表示，正副議長選舉雖結束，但若有任何不法，相信司法部分都會持續了解調查。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今表示，正副議長選舉雖結束，但若有任何不法，相信司法部分都會持續了解調查。記者鄭維真／攝影

台南市長 民進黨

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