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指陳吉仲報告抄襲遭控誹謗 2議員：對有權力者的監督　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人楊智伃指農委會主委陳吉仲有關科技部、農委會調查研究報告涉及抄襲，陳自訴3人加重誹謗；台北地院今天開庭，張、凌、楊都說陳吉仲如何撰寫報告可受公評，否認犯罪。

承審法官要求3人整理爭執、不爭執事項庭呈，訂2023年2月20日上午再開庭行準備程序。

張斯綱說，陳吉仲貴為國之大臣，所承攬的研究案有無違反學術倫理可受公評，經比對，陳的報告有77.33%與他人文章有相似程度，他關注公共事務並提出質疑，是對有權力者提正當的監督方式。

凌濤說，他善盡客觀查證後作成主觀評價，陳吉仲研究案經費的來源，是人民的納稅錢，科技部、農委會都應具體審查，他是在為公帑把關。中央政府依據研究報告制定政策，如果報告是拼拼湊湊的，會誤導政策。

楊智伃說，召開記者會前已盡查證義務，陳吉仲是部會的首長，她是站在監督的角度提出可受公評的事。

3名被告的委任辯護人說，陳吉仲引用他人文章的比例，已超過合理使用範圍，有引注不當或未引注的情形，陳是政府官員，對於批評應有較大的容忍度。

國民黨團2022年9月29日召開「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」記者會，張斯綱等人當時在會中質疑，陳吉仲過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，還稱陳是慣犯等。

陳吉仲提自訴狀認為，張斯綱等人指控他抄襲農業經濟叢刊，事實上，他的報告是經過共同創作人討論並形成共識後的作品，自己是共同著作人，並未涉及抄襲，但張斯綱等人公開指射他抄襲，犯加重誹謗罪。

國民黨台北市議員張斯綱(由右至左)、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人楊智伃指農委會主委陳吉仲調查研究報告涉及抄襲，今出庭否認犯罪。記者王聖藜／攝影
國民黨台北市議員張斯綱(由右至左)、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人楊智伃指農委會主委陳吉仲調查研究報告涉及抄襲，今出庭否認犯罪。記者王聖藜／攝影

陳吉仲 抄襲 張斯綱

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