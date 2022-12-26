高雄前議員貪廠商240萬元賄款 不認罪判關12年定讞

高雄市前議員劉馨正於擔任新竹瓦斯公司總經理期間，接受廠商賄賂240萬元現金，一審依貪汙罪判劉12年6月徒刑，褫奪公權8年，二審依不違背職務收賄罪改判劉12年徒刑，褫奪公權6年，沒收240萬犯罪所得，最高法院駁回上訴，全案定讞。

劉馨正曾任高雄市府建設局長、經濟發展局長，後來被新竹縣府挖角到新竹瓦斯公司任職，2014年中旬離開，之後代表國民黨參選，當選高雄市議員。劉2012年3月至2014年6月擔任新竹瓦斯公司總經理一職，負責督導公司招標、審標、決標等事項。

郭姓廠商為了順利取得大樓外管新裝、改裝等公共工程等多項標案，陸續行賄劉馨正，雙方為了避人耳目，特意選在高鐵新竹站男廁、移動的高鐵車廂等地交款，金額10至100萬不等，金額達240萬元。

劉馨正喊冤，指在新竹瓦斯公司任職期間，清清白白的工作，也改革了很多公司不合理的地方，可能因為這樣得罪了人，遭人報復，才會無端遭到指控。

劉稱自己生活規律，不私下跟廠商吃飯，更不曾接受廠商餽贈，「百分之百絕對清白」。一審批劉無視採購人員應廉潔自持分際，反而收受賄賂或不正利益，犯罪情節難認輕微，判刑12年6月，褫奪公權8年。