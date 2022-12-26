不怕醉上路！耶誕凌晨高雄男酒測 問警「0.8很多?」

高雄56歲何姓男子平安夜和朋友在家喝酒，隔天耶誕節凌晨還沒盡興，喝醉的何男騎車外出買酒，結果碰到警方攔查，呼氣酒測值每公升高達0.84毫克，爛醉的他還問警察「0.8有很多嗎？」還爆氣吼員警，直到警方強制上銬，才壓制他的囂張氣焰，依公共危險罪嫌將他移送法辦。

鼓山分局旗津分駐所巡佐林照祥、警員蔡宜哲，25日凌晨巡經旗津區中洲三路時，發現何男機車忽快忽慢又行車不穩，上前攔停後發現全身都是濃濃酒味，但何男卻精神恍惚堅稱沒有喝酒，直到警方施測前，才坦承自己在家喝了一點酒。

何男發現酒測值超標，還反問員警，「0.8而已，有很多嗎？」員警宣讀權利時，又突然暴怒，，大聲宣稱接受酒測結果，還質問員警有什麼需要嗎？員警見狀立即強勢上銬，才阻止了何男囂張的氣焰。