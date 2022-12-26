高中學歷違法執業做假牙 他身障離婚無業獲免刑
高雄吳姓男子只高中學歷，未取得醫師執照，卻在某牙醫診所執業，並替5名病患調整、修磨並裝置假牙，此事曝光後，診所關閉，吳男也被依法起訴；法院審酌，吳因患病領有身障證明，且坦承犯行，態度良好，無再犯之虞，判他免刑。
判決指出，黃男為高雄某牙醫診所負責人兼主治醫師，洪女則受雇為該牙醫診所的牙醫助理及櫃檯人員，吳男未取得合法牙醫師資格，同樣在該診所內執業。
2020年4月23日至5月15日，洪女替5名病患進行X光放射線診斷攝影，再由吳男替他們調整、修磨並裝置假牙，最後由黃透過中低收入老人免費裝假牙證明書、中低收入老人免費裝假牙篩檢證明單等不實單據，向市府衛生局申請補助金額，共獲16萬元。
此事曝光後，該診所歇業，黃男、洪女被依違反醫師法、醫事放射師法、詐欺取財等罪嫌移送，兩人都獲緩起訴；吳男則被檢方依詐欺罪嫌起訴。
法官認為，吳男醫療行為涉及病患身體健康，明知本身並無牙醫師證照，卻仍擅自替病患裝假牙，實屬不該。
因吳男坦承犯行，態度尚可，且未造成病患身體損害，加上案發後，無業、無收入、經濟狀況不佳，與妻子離婚又獨居、頸部罹患蜂窩性組織炎，身體右半部呈麻痺狀態領有身障證明。
法院權衡吳男所犯罪刑，最輕刑仍有1年以上有期徒刑，即使減刑仍嫌過重；考量身體狀況，應知警惕，無再犯之虞，審理後，判他免刑，沒收扣案的12萬8000元犯罪所得，全案仍可上訴。
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