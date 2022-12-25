毒蟲監獄勞作金被扣光 法官一查是網路文章騙了檢察官

徐姓男子和兩名好友結夥洗劫藥頭170公克K他命，徐男分到其中的20克，3人被依強盜罪判刑1年至5年2月確定，還要追徵犯罪所得，檢方以每克2000元計算，向徐男追回4萬元，徐反駁稱藥頭只賣每克700元，不服多被檢方要錢，提聲明異議，高雄高分院合議庭發現，網路文章害檢方以為K他命每克值2000元，認定檢方指揮不當，撤銷指揮處分。

判決指出，徐男和鄭姓、羅姓好友缺錢買毒，2016年7月間，3人約出楊姓藥頭，以每克700元向楊男購買400克K他命，到了約定時間、地點後，鄭男、羅男兩人聯手「黑吃黑」，趁機搶走楊男剩餘的170克K他命，楊男同夥見鄭男、羅男要跑，開車撞向徐男車輛，徐男車輛雖然後損，最後仍成功逃脫，也從鄭男手中拿到20克K他命當分紅。

警方當時接獲車禍報案，趕到現場時才發現是毒品交易「黑吃黑」，循線逮到徐男及鄭姓、羅姓男子，3人最後被依強盜罪判刑1年至5年2月確定，搶奪K他命則沒收，不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

徐男入監後，橋頭地檢署執行檢察官追徵徐男犯罪所得，依每公克2000元計算，向徐追討4萬元，指揮命令函至高雄二監，扣除每月基本生活費3000元後，其他保管金、勞作金則匯送橋檢辦理沒收。

徐男發現當時他們用每克700元購毒，怎麼檢方最後以每克2000元高價將他的勞作金、保管金扣光，不服提聲明異議，主張檢方所提的市價，根本毫無依據，有失司法公平精神，應該重新裁量，還給他多追徵的2萬6000元。

高雄高分院合議庭審理時，法官曾去函橋檢詢問K他命市價2000元依據是從哪來，結果檢方函覆資料來源為新聞報導及一篇網路文章，但徐男等人在警方、檢方偵詢時，所做的筆錄，都是稱以每克700元價格向藥頭購毒，檢方認定市價與徐男、鄭男筆錄不合。

合議庭認為，檢方依網路新聞、文章，追徵K他命20公克價額，卻未參考原確定判決所認定K他命價格，且檢方若認為價格有落差，也應該向刑事局、調查局徵詢K他命市價，而不是以網路新聞、網路文章當依據，就認定K他命市價是2000元。