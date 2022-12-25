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台中男拒酒測躺機車不讓警扣車 被控妨害公務無罪確定
台中市陳姓男子在今年4月間騎機車行經太平警分局轄區時，被警方攔查後，以酒精檢知棒發現，有酒精反應，但陳男消極不配合酒測，警方要以拒測、扣車方式查處時，陳男以躺在機車上方式，消極抵抗，警方以妨害公務罪送辦，但一、二審都認定陳男無對警施強暴行為，都判無罪，全案確定。
判決指出，陳姓男子在今年4月1日晚間7時許，騎機車行經太平警分局坪林派出所轄區時，因行車不穩、臉色泛紅，被警方攔查後，以酒精檢知棒發現，陳男疑有酒精反應，警方要求陳進一步實施酒測，但陳男消極配合，導致酒測器無法正常顯示。
警方要依拒測依法扣車，但陳男以後背躺在機車龍頭、雙腳放在機車車尾的方式，阻止警方扣車，警方以強制力將陳男帶離後，合力壓制逮捕，還將陳男依妨害公務罪送辦。
檢方偵結起訴後，聲請簡易判決處刑，不過台中地院審理後，認為不宜逕以簡易判決處刑，改以通常程序審理。
一審認為，全案陳男否認有妨害公務犯行，而經勘驗警方密錄器影響後，發現警員要靠近陳男時，陳男手持手機的左手，向警員身體移動，但沒有碰觸警員身體，只有以身體躺在機車上，消極配合警方值勤，沒有證據認定，陳男在警方執行公務時，有積極、直接對公務員攻擊、對抗、反制的作為，認為陳男辯詞可採，判無罪。
全案檢察官上訴二審後，二審仍維持一審認定，認為陳男雖然有拒絕酒測、與警方發生爭執的行為，但沒有主動對警方有任何強暴行為，而且警員值勤時沒有受傷，反而是陳男受有頭、頸、右小腿挫傷的傷害，全案駁回檢方上訴，維持無罪宣判，全案確定。
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