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男開大貨車撞死人驗出安毒 辯無吸食判4年上訴裁定補正

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣盧姓男子有施用安非他命遭查獲紀錄，去年1月間，開大貨車行經國道一號時，衝撞對向車道，撞死開車的涂男。盧被驗出有安非他命反應，但否認吸毒，一審依毒駕致人於死，判刑4年，盧上訴二審，但未敘明理由，台中高分院命盧20日內補正。

判決指出，苗栗縣盧姓男子（41歲）在2014年間，有多次服用安非他命的紀錄，他在去年1月10日凌晨3時許，開車行經國道一號北上138.7公里時，衝撞中央分隔島，橫停在雙向車道上，盧的大貨車車頭、前半截車身衝向南下內側車道，當時對向車道開車的涂姓男子閃避不及，直接撞上，涂到院前即死亡。

警方在盧同意下驗尿，驗出有安非他命、甲基安非他命陽性反應，認為盧涉嫌毒駕致人於死罪，移送法辦。

一審時，盧男否認犯行，辯稱驗尿前的96小時，沒有吸毒，只有到朋友家烤肉、喝酒，喝醉之後睡在朋友家，不知朋友有無吸食安非他命。

一審不採信盧男說詞，認為盧男驗出的甲基安非他命濃度，經換算後為503.6ng/mL，已超過大數據統計分析，不能安全駕駛標準500ng/mL的標準，認定犯行明確，也沒有賠償被害家屬損失，依法判刑4年。

盧男上訴台中高分院後，因為沒有檢附上訴理由，台中高分院裁定，盧需在收到裁定書的20日補正上訴的具體理由，不得抗告。

苗栗縣盧姓男子涉嫌在去年間毒駕撞死人，盧上訴因未敘明理由，台中高分院裁定補正。圖／本報資料照
苗栗縣盧姓男子涉嫌在去年間毒駕撞死人，盧上訴因未敘明理由，台中高分院裁定補正。圖／本報資料照

車道 國道 吸毒

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