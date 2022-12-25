影／台中警耶誕抓酒駕、查噪音不手軟 2天捉18件護治安

這個周末是耶誕假期，加上疫情降溫，不少民眾規畫外出活動，台中市第二警分局為維護耶誕假期的治安，展開抓酒駕、噪音的勤務，23、24日兩天，查獲18件酒駕、噪音車案件，其中張男與女友慶祝耶誕節，酒駕上路被警方移送法辦。

根據二分局統計，23、24日查獲噪音檢測不合格車輛共計12輛、酒後駕車案計6件；其中張姓男子（25歲）在23日深夜計畫與女友提前慶祝耶誕節，在家中飲酒後，駕車外出，因違規停車被員警攔查，經實施酒測，呼氣酒測值達0.36MG/L，依刑法公共危險罪送辦。

第二警分局表示，為因應耶誕、元旦的派對旺季，恐衍生酒後駕車情事，23日18時起至明年1月2日止，連續11日進行「聖誕年終取締酒駕及噪音改裝車大執法」專案勤務，宣示警方強力執法決心，期盼杜絕酒駕悲劇重複上演。

二分局指出，除了針對易酒駕路段設立「多點式路檢」，並在重點區域部署巡守警力，另規畫以2至4人組成線上機動攔查小組，來回梭巡疑似酒駕車輛，攔檢意圖逃逸或規避警方路檢的汽、機車。

專案期間擴大結合環警監聯合稽查勤務，取締噪音改裝車，並針對夜店、KTV實施擴大臨檢，就是要藉由連續11天的專案勤務，以高強度、高密度，且不分平日、假日、白天、深夜以及凌晨以執法作為，於歲末年終之際，維護民眾行車安全。

第二警分局長陳家銘表示，112年加強重要節日安全維護工作，即將在元旦當天開跑，仍以治安平穩、交通順暢、民眾安心為工作主軸，奉勸駕駛朋友們不要心存僥倖，一旦飲酒就別碰方向盤，如若酒駕遭警攔查取締，更應配合警方執法程序，接受酒測，倘以消極方式拒不配合，依法可開立高達18萬元的酒駕拒測罰單，並且吊銷駕照，3年內不得考領駕照，代價慘痛，提醒民眾切勿以身試法。