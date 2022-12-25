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男子為催討債務 按車門阻擋債務人開車吃官司

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

洪姓男子今年8月間在台南市新營區某汽車旅館前，為友人向莊男催討債務時，莊不願相談，欲開啟轎車駕駛座車門上車，洪伸手按壓車門阻擋，並以身體抵住車門，妨害莊開啟車門駕車離去權利。台南地院依洪觸犯強制罪，判處拘役45天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，洪於今年8月29日下午1點多，在台南市新營區某汽車旅館前，為綽號「阿賢」友人向莊姓男被害催討債務時，因見莊不願相談，欲開啟轎車駕駛座車門上車，竟基於強制犯意，伸手按壓車門阻擋，並以身體抵住車門，妨害莊開車車門駕車離去權利，後經警到場處理，洪方行罷手。

宏坦承於莊表示不願與他討論債務問題，欲開啟車車門駕車離去時，有伸手按壓車車門阻擋並以身體抵住車門，並辯稱，莊欠別人錢，他受託幫忙催討，他以手及身體擋住車門，只是希望莊能就何時清償欠款給個說法。

法官認為，洪所為，觸犯刑法第304條第1項強制罪。審酌洪不思尊重他人人格及自由，犯後又否認犯行，態度不佳；但念洪對告訴人施以強制行為時間不長，兼衡洪犯罪手段方式、法益侵害程度，判處拘役45天。

洪姓男子為友人向莊姓男被害人催討債務，洪涉嫌伸手按壓洪轎車車門阻擋，並以身體抵住車門，妨害莊駕車離去權利。台南地院依洪觸犯強制罪，判處拘役45天，得易科罰金，案可上訴。
洪姓男子為友人向莊姓男被害人催討債務，洪涉嫌伸手按壓洪轎車車門阻擋，並以身體抵住車門，妨害莊駕車離去權利。台南地院依洪觸犯強制罪，判處拘役45天，得易科罰金，案可上訴。

台南 債務 汽車旅館

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