隱瞞染疫狂賣防疫保單 保險業務員遭判賠307萬元
彰化縣去年5月爆發溪湖水果商新冠肺炎傳播鏈，胡姓女保險業務員接觸後，隱瞞身體不適，沒戴口罩約客戶到美髮店推銷防疫保單，造成施姓客戶和徐姓美髮師兩個家族4人染疫住院、12人居家隔離，施姓、徐姓家族集體提出民事求償，彰化地方法院審結，判處胡女和保險公司應連帶賠償合計307萬3775元。可上訴。
判決書指出，胡女2021年5月8日到花壇鄉某餐廳參加喜宴，和是她保險客戶的水果商同桌用餐，同月11日胡女參加水果商歌唱班活動，翌日水果商確診，彰化縣衛生局隔離並匡列接觸人員。胡女自知有輕微咳嗽症狀，仍約施姓保戶到徐姓保戶經營的美髮店推銷防疫保單，導致施姓保戶也染疫，徐姓保戶雖沒染疫但被匡列隔離，且她們在不知被傳染的情況參加家族聚會，接觸14名家人和親人。
施姓和徐姓兩人發覺胡女咳嗽，詢問是否接觸過染疫者、是否已染疫，胡女均否認。但胡女向法官辯稱，衛生局人員跟她說染疫就像感冒，不用緊張，她沒否認跟水果商碰面和同桌共餐，但「想說我都沒症狀」，因此沒居隔。
法官認為，胡女既自知與確診者密切接觸，本應立即通知相關單位並在家隔離，卻抱持僥倖心態在外活動，經施姓、徐姓保戶詢問是否曾與確診者接觸時，刻意隱匿，所為確實違反傳染病防治法規定，胡女行為造成施姓家族4人染疫住院、5人居隔14天至28天不等，徐姓家族7人居隔不能工作，造成健康及收入的莫大損失，判處胡女和保險公司應連帶賠償16人合計307萬3775元。
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