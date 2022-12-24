硬上少女又國道狂飆釀2命 法院批他一再危害社會撤緩刑

台中陳姓粗工曾性侵少女被判1年10月、緩刑5年，期間卻在國道以時速180公里狂飆，結果失控波及旁車害王姓駕駛、郭姓乘客拋飛慘死，再被依過失致死罪判2年10月確定。檢察官因此聲請撤銷其緩刑，法院認為，陳男一再危害社會，裁定撤銷其緩刑，陳將連同2罪刑期入獄執行，可抗告。

檢警調查，陳男去年2月7日晚上10點多開朋友的車在國道1號以時速180公里狂飆，行經國1南下195公里處時，未注意前車已經打左方向燈準備切進車道，陳隨即失控撞向左方1輛小貨車，造成對方打轉跨越右車道翻覆路肩，造成王姓駕駛、後座郭姓乘客拋飛，當場顱骨破裂腦漿溢出慘死。

彰化地院一審認為陳無駕照、犯後自首，但造成2人喪命家屬天人永隔，所生損害十分嚴重，也考量陳犯後坦承並和家屬各以180萬元、300萬元達成調解，但僅支付10萬元後就表示沒能力繼續賠償，依無駕駛執照駕車過失致人於死罪，判他2年6月。

台中高分院二審就原判決量妥適與否做審理，發現一審未依道路交通管理處罰條例第86條第1項中，汽車駕駛人無駕照駕車規定加重其刑，另考量家屬痛批陳不聞不問、態度惡劣，兩手一攤說沒錢欺騙他們等，撤銷改依同法判他2年10月。

檢察官指出，陳男先前因硬上少女被依強制性交罪判1年10月，緩刑5年，全案於2021年1月4日確定，但緩刑期間內又犯無照駕駛過失致死罪被判2年10月確定，因此向法院聲請撤銷陳男緩刑。

法院審酌，陳男前後各犯妨害性自主、過失致死，雖2罪類型、侵害法益不同，但考量陳2021年2月7日無照以時速180公里在國道飆車，釀車禍造成2人拋飛慘死。法院也詢問陳「為何緩刑期間內還無照在國道高速行駛？」陳僅回「因為開太快」，顯見他貪快罔顧公眾安全，惡行非輕。