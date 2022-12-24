1個月大男嬰趴睡窒息搶救不治 新竹保母疏失被判刑

新竹市1名許姓合格女保母受託照料才剛出生1個多月的男嬰，在安撫男嬰於臥室入睡後離開，半小時後查看發現男嬰已成趴睡姿態，沒了呼吸，緊急送醫救治，1個月多仍因休克時間過長造成缺氧性腦病變死亡，男嬰父親哀痛欲絕提告。法官認為男嬰當時感冒，保母疏於看顧照料，依過失致人於死罪處7月有期徒刑。

判決指出，許姓女子領有中華民國保母人員技術士證為專業保母，經許可在位於新竹市居所受托照顧、保育幼兒並收取報酬。許女去年11月起受託，照顧才剛出生1個多月的男嬰，當天早上11點多以月亮枕包覆安撫男嬰入睡後，許獨留男嬰在房內後離開。

沒想到男嬰因扭動身體致面部朝下成趴睡，進而口鼻部壓迫引起窒息現象。許姓保母事隔半小時進入房內查看，才發現男嬰趴睡沒了呼吸，旋即聯繫救護人員將男嬰送醫急救後，但搶救1個多月，仍因缺氧性腦病變併發中樞神經系統與呼吸器官衰竭死亡。

法官認為，男嬰當天因感冒症狀未痊癒，許姓保母應隨時注意男嬰身體與呼吸狀況，以採取必要之救護措施，再加上許女明知男嬰甫出生未滿3個月，無自理及呼救能力，若置放在成人彈簧床墊上入睡，應注意睡眠環境安全與呼吸順暢，但許女卻疏忽。