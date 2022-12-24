工地喝啤酒取暖 酒駕男決定不吹 只能收下那張18萬「尊貴的紙」

高市李姓男子前晚騎機車，行經啟文路，巡邏警網見他單手騎車，沿路搖晃，懷疑他酒駕趨前攔查；李坦承在工地喝啤酒取暖，警方以感應器測試有酒精反應，準備酒測時，李卻搖擺不定，擔心一吹就「死定了」，最後決定拒測，接下18萬罰單。

左營警分局啟文派出所警員何映璋及警員邱彥儒，前天晚上6時許，巡邏經過啟文路十，發現57歲的李姓男子單手騎機車，沿路搖搖晃晃，懷疑他酒駕，趨前攔查。

警方靠近李男時，聞到他滿身酒氣，李否認有喝酒，警方先以酒精感知器測試，結果亮起紅燈，李坦承被警方攔下前，曾在工地喝啤酒，打算對李施以酒測，告知權利時，李男當下搖擺不定，擔心自己酒測會超標。

警方當下告知他「拒測1次，18萬，你要考慮清楚，還會扣車移置保管車輛」，李男想了一下說「我也不知會不會超標」，當下還是決定拒測，接下18萬罰單，車也被查扣。

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