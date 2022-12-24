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中油大林廠事務管理員貪230萬 自首獲緩刑

聯合報／ 記者林保光／即時報導

中油公司大林煉油廠退休事務管理員洪姓男子，退休前辦理採購業務，與商店合謀向大林廠浮報請款，近10年間向商號小額採購工廠用品，朋分280多萬元。因洪自首，高雄地方法院依詐欺、偽造文書罪，判他2年徒刑，另宣告緩刑5年。

判決指出，洪姓男子（66歲）自2012年到去年4月退休前，擔任中油大林廠煉製二組事務管理員，負責採購大林廠工廠用品，利用政府採購法，以及中油公司規定，未達公告金額的採購，可以採簡便的方式報帳，與五金行陳姓老闆夫婦合謀，以小額採購工廠所需用物品，虛開不實內容的收據，供洪向大林廠請款。

中油撥款匯入陳姓老闆的銀行帳戶後，陳扣得朋分成數，再交錢給洪。洪分得請款金額的七成五，共230萬餘元，陳姓夫婦獲10多萬元，另名陳姓商店老闆約獲40萬元，但已死亡，未再論刑。

洪因多次向五金行陳姓老闆借款，積欠陳20多萬元，陳多次向洪催討債務，去年洪知自己將要退休，便要陳在他退休前開立不必出貨的不實收據，以中油的撥款抵償債務。直到他退休後，去年5月，洪向高雄地檢署自首偽造文書，坦承持商號虛開收據浮報請款。

檢、廉去年追查全案，洪、陳全數繳回犯罪所得，合議庭認為洪長期詐欺公司，行為實屬不當，但符合自首要件，依共同詐欺罪，判洪2年徒刑、緩刑5年，須繳國庫20萬元；陳姓老闆判刑1年10月、緩刑3年，須繳國庫5萬元、陳妻判1年8月、緩刑2年。全案可上訴。

中油大林廠退休事務管理員長期虛報採購，涉貪230萬元，因自首獲緩刑。圖／本報資料照片。
中油大林廠退休事務管理員長期虛報採購，涉貪230萬元，因自首獲緩刑。圖／本報資料照片。

中油 詐欺 自首

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