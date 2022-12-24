續查「台版柬埔寨」 林口警昨清樓查1公危26交違改管

為持續打擊詐騙集團，瓦解「台版柬埔寨」，昨天晚上，林口警針對轄內旅館、民宿、日租套房、社區大樓出，執行「全國性擴大臨檢勤務」清樓勤務。共查獲1件酒駕公共危險，告發26件交通違規及通報排氣管改裝噪音車。

林口警方表示，這個月19日，林口警瓦解位於蘆洲區的詐騙機房，除查扣相關犯案證物外，也當場逮獲11名嫌犯，其中4名主嫌犯案情節重大，遭檢察官聲請羈押獲准。

為此，林口警分局於昨天（23日）晚上8時，針對轄內旅館、民宿、日租套房、社區大樓出租，執行全國性擴大臨檢勤務及清樓專案，同時與業者、仲介、房東及社區保全建立通報機制，確實掌握轄區暫住人口，防制不法分子扎根，強化打詐掃黑力道，徹底剷除詐騙集團及黑幫份子據點。

這次擴大臨檢共查獲酒駕公共危險案1件1人，告發交通違規18件、通報排氣管改裝噪音車8件。提醒「台版柬埔寨案」手段殘忍，警方必會嚴加查緝詐騙集團及不法份子，訊後皆以「人口質押」重罪究辦，民眾如發現社區有可疑人士出入場所，可協助提供情資，警方必定嚴加查辦，保護民眾身體、財產安全。