診所女員工暗摃批價現金 賠錢又失業還惹上官司

新北市一名診所女員工暗摃批價現金被發現，不僅賠錢又失業還惹上官司，新北地院日前依業務侵占罪，判刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，任職新北市永和區兩間中醫診所早班藥局批價人員的33歲蔡姓女子，利用負責在藥局櫃台批價及收取現金等業務，利用現金明細手寫單、藥局收入手寫單及自費處方費用收據等3種單據加總總合與繳回現金金額相符即可的漏洞，於2018年3至6月間趁機上下其手多達13次，共侵占8萬6260元。