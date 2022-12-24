快訊

世足賽／法國球迷控阿根廷進球不算 光頭裁判「秀照片」回擊：不要雙標

獨／解雇清潔婦惹議 統一超商：博客來總經理即刻調離現職、啟動內部調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

診所女員工暗摃批價現金 賠錢又失業還惹上官司

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一名診所女員工暗摃批價現金被發現，不僅賠錢又失業還惹上官司，新北地院日前依業務侵占罪，判刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，任職新北市永和區兩間中醫診所早班藥局批價人員的33歲蔡姓女子，利用負責在藥局櫃台批價及收取現金等業務，利用現金明細手寫單、藥局收入手寫單及自費處方費用收據等3種單據加總總合與繳回現金金額相符即可的漏洞，於2018年3至6月間趁機上下其手多達13次，共侵占8萬6260元。

診所會計人員依據電腦資料清點，發現帳目不符，追查發現竟是蔡女所為，報警提告。新北地院考量蔡女尚有2名未成年子女需撫養，且已全額賠償，與診所達成和解，日前依業務侵占罪，判刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，還可上訴。

新北市一名診所女員工暗摃批價現金被發現，不僅賠錢又失業還惹上官司，遭判刑4月。圖／聯合報系資料照
新北市一名診所女員工暗摃批價現金被發現，不僅賠錢又失業還惹上官司，遭判刑4月。圖／聯合報系資料照

侵占 未成年

延伸閱讀

疫情升溫引發藥荒！旅星陸人紛紛買藥寄回家 部分藥局斷貨

食藥署要求藥局監測搶藥潮 雙北出現零星「掃貨」事件

影╱彭文正告蔡英文論文案敗訴 律師指法官是「恐龍」：鐵定上訴

防退燒藥搶購 薛瑞元：擬由藥局勸導限量購買

相關新聞

高雄城中城43死火警 放火婦黃格格延押2月

高雄市鹽埕區去年城中城大火釀46死43傷，涉案婦人黃格格一審依放火罪判無期徒刑，全案上訴二審，台灣高等法院高雄分院正審理...

派出所內引爆炸彈「撒旦之母」 新竹男截肢後判決出爐

新竹縣於姓男子今年7月因與父親發生口角情緒激動，竟在新工派出所內不慎引爆炸彈，右手掌當場被炸斷送醫搶救後截肢撿回一條命。...

中油大林廠事務管理員貪230萬 自首獲緩刑

中油公司大林煉油廠退休事務管理員洪姓男子，退休前辦理採購業務，與商店合謀向大林廠浮報請款，近10年間向商號小額採購工廠用...

影／恩恩案監院糾正新北市府未彈劾 侯友宜：再詳細報告

監察院近日通過恩恩案對市府的糾正，但沒有提出彈劾。新北市長侯友宜表示，目前因為監察院的糾正還沒看到，等看到糾正文的時候，...

續查「台版柬埔寨」 林口警昨清樓查1公危26交違改管

為持續打擊詐騙集團，瓦解「台版柬埔寨」，昨天晚上，林口警針對轄內旅館、民宿、日租套房、社區大樓出，執行「全國性擴大臨檢勤...

診所女員工暗摃批價現金 賠錢又失業還惹上官司

新北市一名診所女員工暗摃批價現金被發現，不僅賠錢又失業還惹上官司，新北地院日前依業務侵占罪，判刑4月，得易科罰金12萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。