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狗亂大便被檢舉 桃園男提刀猛砍鄰居殺人未遂被訴

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市劉姓男子放任家犬亂大便，被鄰居檢舉後挨罰，心生不滿，趁鄰居不注意，拿番刀連砍數刀，對方逃跑仍緊追在後，繼續補刀，現場血跡斑斑，事後被補否認意圖殺人；桃園地檢署認為劉下手猛烈，認定有殺人意圖，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，60歲劉姓男子家中養狗，但放任狗隻隨意大小便，引起鄰居岳姓男子不滿、向環保局檢舉；環保稽查員今年9月14日下午1時45分許到劉男位在龍潭區住處稽查，勸導劉無效後，依法對他開立罰單

劉男被罰，心生不滿，25分鐘後看見岳男在路邊茶園旁，趁他毫無防備，拿一把番刀朝岳砍傷數刀。

岳遇襲嚇得逃跑，但劉也提刀追趕，追上後又再連砍了數刀，導致岳全身包括臉、手、腿、背多達10處2至15公分長刀傷；警方獲報後很快到場逮捕劉男，他坦承犯案，但否認殺人意圖。

檢方勘驗扣案番刀，認為具有相當長度且鋒利，有相當程度殺傷力，而岳男受傷的部位，雖然都不是要害，但從傷口數量、深度來看，劉當時揮砍猛烈，仍可能導致岳失血過多死亡，加上他砍人後窮追不捨，確實有殺人意圖，今依殺人未遂罪嫌起訴他。

龍潭劉姓男子9月不滿遭鄰居檢舉、挨罰，持番刀追砍對方，現場留下斑斑血跡（變色處理），檢方今依殺人未遂罪嫌起訴他。記者楊湛華／翻攝
龍潭劉姓男子9月不滿遭鄰居檢舉、挨罰，持番刀追砍對方，現場留下斑斑血跡（變色處理），檢方今依殺人未遂罪嫌起訴他。記者楊湛華／翻攝
龍潭劉姓男子9月不滿遭鄰居檢舉、挨罰，持番刀追砍對方，現場留下斑斑血跡（變色處理），檢方今依殺人未遂罪嫌起訴他。記者楊湛華／翻攝
龍潭劉姓男子9月不滿遭鄰居檢舉、挨罰，持番刀追砍對方，現場留下斑斑血跡（變色處理），檢方今依殺人未遂罪嫌起訴他。記者楊湛華／翻攝

殺人 桃園 罰單

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