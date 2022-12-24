狗亂大便被檢舉 桃園男提刀猛砍鄰居殺人未遂被訴

桃園市劉姓男子放任家犬亂大便，被鄰居檢舉後挨罰，心生不滿，趁鄰居不注意，拿番刀連砍數刀，對方逃跑仍緊追在後，繼續補刀，現場血跡斑斑，事後被補否認意圖殺人；桃園地檢署認為劉下手猛烈，認定有殺人意圖，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，60歲劉姓男子家中養狗，但放任狗隻隨意大小便，引起鄰居岳姓男子不滿、向環保局檢舉；環保稽查員今年9月14日下午1時45分許到劉男位在龍潭區住處稽查，勸導劉無效後，依法對他開立罰單。

劉男被罰，心生不滿，25分鐘後看見岳男在路邊茶園旁，趁他毫無防備，拿一把番刀朝岳砍傷數刀。

岳遇襲嚇得逃跑，但劉也提刀追趕，追上後又再連砍了數刀，導致岳全身包括臉、手、腿、背多達10處2至15公分長刀傷；警方獲報後很快到場逮捕劉男，他坦承犯案，但否認殺人意圖。