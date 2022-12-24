聽新聞
test
0:00 / 0:00
狗亂大便被檢舉 桃園男提刀猛砍鄰居殺人未遂被訴
桃園市劉姓男子放任家犬亂大便，被鄰居檢舉後挨罰，心生不滿，趁鄰居不注意，拿番刀連砍數刀，對方逃跑仍緊追在後，繼續補刀，現場血跡斑斑，事後被補否認意圖殺人；桃園地檢署認為劉下手猛烈，認定有殺人意圖，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。
檢警調查，60歲劉姓男子家中養狗，但放任狗隻隨意大小便，引起鄰居岳姓男子不滿、向環保局檢舉；環保稽查員今年9月14日下午1時45分許到劉男位在龍潭區住處稽查，勸導劉無效後，依法對他開立罰單。
劉男被罰，心生不滿，25分鐘後看見岳男在路邊茶園旁，趁他毫無防備，拿一把番刀朝岳砍傷數刀。
岳遇襲嚇得逃跑，但劉也提刀追趕，追上後又再連砍了數刀，導致岳全身包括臉、手、腿、背多達10處2至15公分長刀傷；警方獲報後很快到場逮捕劉男，他坦承犯案，但否認殺人意圖。
檢方勘驗扣案番刀，認為具有相當長度且鋒利，有相當程度殺傷力，而岳男受傷的部位，雖然都不是要害，但從傷口數量、深度來看，劉當時揮砍猛烈，仍可能導致岳失血過多死亡，加上他砍人後窮追不捨，確實有殺人意圖，今依殺人未遂罪嫌起訴他。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言