派出所內引爆炸彈「撒旦之母」 新竹男截肢後判決出爐

新竹縣於姓男子今年7月因與父親發生口角情緒激動，竟在新工派出所內不慎引爆炸彈，右手掌當場被炸斷送醫搶救後截肢撿回一條命。檢警查出，從事水電工的於姓男子看網路資訊自製俗稱「撒旦之母」的炸彈，法官認為男子危害公安，但已付出慘痛代價，違反未經許可製造爆裂物、妨害公務應執行7年6個月徒刑。

這起案件發生在今年7月6日晚上11點多，於姓男子因欲探視和父親同住的3歲幼女未果，又和父親聯絡不上，隨即帶著事先做好的土製炸彈前往派出所求警方協助，請員警代為聯繫與父親通話，但過程中一時情緒不穩，竟不慎誤觸引爆炸彈，當場炸斷右手掌。

判決指出，於姓男子今年5月下旬從網路學會製作具有殺傷力的三過氧化三丙酮爆裂物（TATP爆裂物，俗稱撒旦之母），今年7月6日到五金百貨、化工行購買原料、材料在家中自製完成，當晚即因心情不佳，帶著「撒旦之母」前往新湖分局新工派出所。

於姓男子當晚即向值班台員警表示身上持有爆裂物且頻頻把玩，員警擔心男子真的引爆發生意外，邊安撫男子情緒，邊幫忙以值班台電話打電話給於姓男子的父親。於男當時在電話中跟父親嗆聲自己身上有炸彈，還越講越激動。

於姓男子在電話中說「我跟你講，我現在拿著TATP未爆彈，直接來派出所打電話，我敢拿來我也不怕這15年，你懂這個意思嗎？」「我就給他們兩個選擇，要嘛是擊斃我，要嘛是我引爆。」「（指著在場員警說）穿防爆衣沒有用啦，這擋不住阿。」等語，沒想到講到一半，男子誤觸爆裂物開關，隨即引爆。

自製爆裂物爆炸威力大，於姓男子右手掌當場被炸裂，現場血跡斑斑，新工派出所辦公室電腦銀幕、鍵盤、桌面玻璃、LED燈罩、公務電話主機、偵訊室上方玻璃也都爆炸衝擊而遭炸燬，所幸派出所值班員警無人受傷，案經地檢署偵查起訴及移送併辦。

判決指出，於姓男子在案發後警詢、偵查及審理時皆坦承犯行，依內政部鑑定資料，於男自製的炸彈具一定殺傷力，於男自己也自承在爆裂物內加螺絲釘與喜得釘是要增加殺傷力等語，足見於姓男子有意增加TATP爆裂物侵害他人身體、財產可能性。

法官認為，於姓男子無視政府嚴格管制爆裂物政策，僅因與配偶及配偶親屬發生爭執，任意製造具有殺傷力的TATP爆裂物，又不理會值班員警要求放下爆裂物指令，危害社會治安，但考量男子坦承犯行、態度良好，也因爆炸右手腕截肢付出慘痛代價。