博客來遭疑「假承攬真僱傭」 勞動部要查

國內網路書店龍頭「博客來」的勞資糾紛重創公司聲譽，被律師披露疑似「假承攬真僱傭」，勞動部說，恐則違反勞工保險條例、就業保險法、職業災害勞工保險及保護法，若涉及資遣費給付等，還會違反勞基法，勞動部會請地方政府盡速查察。

博客來今早開會，決議盡速提出各種與當事人成為僱傭關係方案。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，博客來若涉及假承攬真僱傭，恐則違反勞工保險條例、就業保險法、職業災害勞工保險及保護法，若涉及資遣費給付等，還會違反勞基法，勞動部會請地方政府盡速查察。