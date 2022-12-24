博客來遭疑「假承攬真僱傭」 勞動部要查
國內網路書店龍頭「博客來」的勞資糾紛重創公司聲譽，被律師披露疑似「假承攬真僱傭」，勞動部說，恐則違反勞工保險條例、就業保險法、職業災害勞工保險及保護法，若涉及資遣費給付等，還會違反勞基法，勞動部會請地方政府盡速查察。
博客來今早開會，決議盡速提出各種與當事人成為僱傭關係方案。
勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，博客來若涉及假承攬真僱傭，恐則違反勞工保險條例、就業保險法、職業災害勞工保險及保護法，若涉及資遣費給付等，還會違反勞基法，勞動部會請地方政府盡速查察。
王厚偉表示，僱傭契約及承攬契約最大不同在於有無指揮監督，如有指揮監督，就要簽訂僱傭契約，勞動部訂有相關指導原則及檢核表供勞資雙方判斷，針對本案會請地方政府瞭解查察，如有違反相關勞動法令也應裁罰。
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