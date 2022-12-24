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妻與人有「拿盆糾紛」人夫竟戴假髮買汽油放火報復 遭判1年3月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子因老婆拿楊姓婦人的盆栽而有糾紛，劉不滿對方報警，竟趁半夜拿妻子假髮、衣物穿戴，男扮女裝跑去買汽油到楊婦家2度縱火，造成對方盆栽被燒毀，劉犯後坦承自稱衝動才下手；法院認為，劉用汽油縱火報復高度危險，還男扮女裝故佈疑陣，依放火罪判他1年3月，可上訴。

檢警調查，劉男今年4月4月陪同妻子到楊姓婦人家，本打算向楊解釋老婆拿走她盆栽一事，但經楊的女兒告知已經報警，劉男心生不滿27日凌晨2點多，就穿戴老婆的假髮、衣褲偽裝成女性，並騎機車到附近加油站購買汽油。

劉深夜再赴楊女住家前縱火，點燃裝有汽油的黑色塑膠袋發現沒有燃燒，又二度點火後才引燃，造成楊女所有的白水木、唐印、迷迭香、百合和積水鳳梨共5個盆栽被燒毀，所幸楊的先生發現後立刻拿水管撲滅才未釀災。

劉男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有購買汽油發票等為證，以及劉男扮女裝的監視器畫面比對等，消防局火災原因鑑定也認為是人為縱火。

劉男的辯護人主張，劉因情緒無法排解而衝動犯罪，引火手段平和、造成危害輕，事後也坦承並積極和解，請求依刑法第59條減刑；法院認為，劉男採點燃汽油方式恐嚇，又男扮女裝、換交通工具佈疑陣並2度點火，並無情堪憫恕之處，不用該條減刑。

法院認為，劉男不循理性、和平方式解決紛爭，一時心生不滿就在雙方談話20日後，採取變裝到楊婦家縱火，其高度危險報復舉動2度點火，燒毀楊婦盆栽致生公共危險，考量犯後坦承、達成調解，依放火燒燬他人所有物罪，判他1年3月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

盆栽 縱火 老婆

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