不解雇清潔婦了！博客來緊急開會決議：溝通不足 將改僱傭關係

國內網路書店龍頭「博客來」的勞資糾紛一夜迅速「炎上」，重創公司聲譽，不少博客來「鑽石會員」網友紛紛揚言抵制。博客來今天緊急召開會議討論，博客來說，本公司溝通不足未能讓當事人理解公司良善本意，將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案。

律師陳又新昨天在臉書「陳又新 律師」發文，指他受理一名在博客來打掃超過20年的婦人法律諮詢，該名婦人突遭解雇，20年來沒有勞健保、沒有三節禮金，沒想到連退休金也沒有，才知道博客來跟婦人簽的「清潔服務承攬合約書」，質疑是「假承攬真僱傭」。

陳又新說，他怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事，還把這種違法手段用在這位工作20幾年、月薪只有2萬9500元的艱苦人身上。

由於該起勞資糾紛在網路上延燒，聯合報記者向博客來求證，博客來今天表示，會議討論中，有新的進度會盡快說明。目前雙方持續協商溝通中，因多次雙方協商未果，博客來將秉持良善負責，會再繼續與當事溝通合意的處理方式。

博客來說，博客來長期以來重視每位員工的薪資福利與發展，公司人員穩定，流動率低，一切依照勞基法處理。

博客來表示，20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。

博客來說，考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。

博客來表示，本公司溝通不足未能讓當事人理解公司良善本意，將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案，並與當事人懇切溝通。