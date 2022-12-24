高雄城中城43死火警 放火婦黃格格延押2月

高雄城中城46死火警，女子黃格格（中）經一審判無期徒刑，上訴後，高雄高分院裁定延押2個月。圖／本報資料照片，記者林保光／攝影

高雄市鹽埕區去年城中城大火釀46死43傷，涉案婦人黃格格一審依放火罪判無期徒刑，全案上訴二審，台灣高等法院高雄分院正審理中，因她的羈押期明年1月初屆期，高雄高分院認為她涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

高雄城中城火警造成46死43傷，是台灣繼台中衛爾康西餐廳後死傷最嚴重的火警，也是高雄傷亡最嚴重的火警。

黃格格（52歲）與借住城中城大樓1樓的郭姓男子相戀，但黃婦質疑郭另結新新歡，去年10月13日深夜，黃格格在城中城大樓婦酒後責罵郭，郭不想爭吵先騎車離去，她連傳18通語音訊息一再數落郭欺騙感情，見郭未回訊，憤而將沉香灰燼倒在房間沙發，10月14日凌晨2點多騎車離去，任由灰燼在沙發上延燒，造成46名住戶死亡。

一審以火勢因大樓1樓停數十輛機車，加上城中城消防區畫不完善，樓層防火門沒發揮作用，才導致濃煙經樓梯、電梯井快速竄升，無證據證明黃格格有殺人故意，依放火燒毀供人使用之住宅罪、過失致死罪，判黃格格無期徒刑。

黃格格自涉案被捕，羈押1年多，全案上訴二審後，高雄高分院因黃格格的羈押期限將屆，認為她涉最輕本刑5年以上的罪，加上涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定自明年1月3日起，對黃格格繼續延長羈押2個月。可抗告。