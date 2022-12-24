「清潔婦丟工作無退休金」引公憤 博客來回應了：持續協商中

國內知名網路書店「博客來」傳出勞資糾紛。律師陳又新在臉書發文，指一名婦人為博客來打掃超過20年，被通知明年不用來了，沒有勞健保、沒有三節禮金，連退休金也沒有；明明是標準的僱傭關係，簽的卻是承攬契約。《三立新聞網》報導，博客來回應「雙方持續協商溝通中」。

政治大學法學院副教授劉宏恩也在個人臉書分享陳又新的文章，劉宏恩表示，他身為讀書人、愛書人、買書人，也是經常在博客來消費的多年鑽石級會員，希望博客來能針對陳又新所說的侵害弱勢勞權的事情出來解釋一下。否則他無法接受自己一面跟博客來下單買「二十一世紀資本論」，「一面看你優雅地拿著刀叉吃弱勢者人肉」。

陳又新發文表示，他當律師第15年了，見多了悲歡離合，心情已經不易再起波瀾。但博客來真是讓人失望。

陳又新說，日前有一名婦人前來法律諮詢，婦人在公司打掃20幾年，準時打卡上下班，沒請過幾天假，打掃都有符合公司主管的指示，「現在公司說明年開始不要我了。我二十幾年來沒有勞健保、沒有三節禮金，現在才知道我連退休金也沒有」。公司其他年輕人私下叫婦人找律師，但她不識字，不知道要怎麼辦。

陳又新說，婦人帶來的文件，是博客來跟婦人簽的「清潔服務承攬合約書」，也就是說，婦人這20年來，被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，在在都顯示阿姨受博客來的高度指揮監督，是非常標準的僱傭關係。

陳又新指出，但博客來跟婦人簽了承攬契約，如果真的是承攬關係，只要清潔的結果符合跟博客來約定的標準，「阿姨什麼時候要來打掃、要怎麼掃、掃哪裡，都是阿姨自己決定就好」。為什麼博客來明明跟阿姨成立的是僱傭契約，卻要簽承攬契約呢？因為在僱傭關係下，博客來應該要幫阿姨保勞健保、提撥退休金，更要在非自願性解僱時，給付預告工資及資遣費。

「但博客來利用阿姨不識字，每年跟阿姨簽承攬契約，這麼一來，博客來就不用付這些錢了」。陳又新說，這類「假承攬真僱傭」的把戲在台灣中小企業屢見不鮮，「我怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事，還把這種違法手段用在這位工作20幾年、月薪只有2萬9500元的艱苦人身上。真應了那句老話，負心每多讀書人」。