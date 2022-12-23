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上家吃完換下家 刑事局逮假靈骨塔詐騙集團
朱姓男子等人成立假靈骨塔買賣詐騙集團，成立數家開發公司，由集團成員扮演公司業務或自稱「跑單幫」的獨立仲介，彼此間假裝互不認識，再由吳姓共犯扮演中間人穿針引線，介紹犯嫌分別與被害人接觸，謊稱協助被害人出售手中持有的殯葬產品，再佯裝已經找到「買家」願意收購，但為幫被害人節稅需要加購塔位、骨灰罐等事由，2016年至2021年間陸續詐騙民眾6115萬元。
朱嫌等人虛構的買家，分為「公司」及「個人」兩種，其中「公司」都是實際存在且具備規模企業，但其實都是由朱嫌和共犯假扮企業員工與被害人洽談收購事宜。
嫌犯會編撰「合資金主家人於普悠瑪事故身亡」、「馬來西亞總統貪汙，跨國交易中斷」、「遷葬無主墓」、「補交稅金」等話術拖延買賣，或誘騙被害人持續交付金錢。詐騙得逞後，還「吃好逗相報」，上家吃完換下家，轉介其他詐團繼續欺騙被害人，行徑十分惡劣。
刑事局接獲報案，今年8月至12月陸續執行拘提、搜索查緝行動，共查獲5團18名犯嫌到案，查扣現金112萬4000元、骨灰罐寄存託管憑證等贓證物，全案依詐欺、組織罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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