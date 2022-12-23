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彭文正告蔡英文博士論文不存在官司輸了 法院判決理由是這樣

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

媒體人彭文正長期質疑蔡英文總統博士論文的真實性，提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，台北地方法院今判彭文正敗訴，可上訴。

台北地院指出，蔡英文取得博士學位的歷程，與卷內提出證據相符，LSE1984年2月8日寄發正式通知書，記載蔡英文論文題目、專業領域及通過博士學位考試，獲頒博士學位。

再者，倫敦大學、英國政經學院聲明及英國資訊專員辦公室（Information Commissioner‘s Office）也均一致表明，蔡英文1984年2月經兩位口試委員審查論文後，獲頒倫敦大學LSE博士學位。

台北地院當庭勘驗蔡英文的論文，紙張有泛黃成舊歲月的痕跡，應是年代久遠的舊物，雖依論文散裝型式，與正式論文應為釘裝成冊的樣式不符，難以認定是蔡英文提交校方審核的正式合格論文，但可認定蔡英文提出的是1983年製作論文的原稿。

另外，蔡英文現今雖未能提出1983、1984年間合格通過倫敦大學LSE審核的論文，用以消除爭議，但蔡英文確實有獲頒倫敦大學LSE博士學位，縱使LSE、總圖SHL、高等IALS等圖書館現均未有收藏蔡英文的論文，此部分屬於圖書館保存的問題，無從以此推論蔡英文有沒有交付論文，無從做出有利彭文正的判決。

台北地院指出，彭文正提本案訴訟並無確認利益，綜合全部卷證資料，足以證明蔡英文具倫敦大學LSE博士學位資格，亦可推知蔡英文曾撰寫、提交論文，經LSE審核通過。

法院認為，彭文正聲請調查證據多達數十項，包含聲請函詢單位逐一提出原本、正本、文章出處及依據、要求傳喚蔡英文本人、前大法官劉鐵錚等，此部分聲請調查證據沒有必要性，故不准許。

台北地方法院行政庭長周玉琦說明判決理由。記者林孟潔／攝影
台北地方法院行政庭長周玉琦說明判決理由。記者林孟潔／攝影

蔡英文 倫敦 英國 彭文正

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