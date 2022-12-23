家人因酒駕肇事者死亡 他多年後竟又載著兒子酒駕

歲末年終聚餐旺季增加酒駕機率，酒商帝亞吉歐打造酒駕防制線上學習體驗網站《Wrong Side of The Road 酒後心聲》，邀請「酒駕者」分享酒駕後果及影響，今更邀請其中2名分享者出席宣傳記者會，其中，王誠中至親家人曾因酒駕者肇事身故，讓他對酒駕者深惡痛絕，他某次卻因叫不到代駕載著兒子酒駕，做了最壞示範，讓他懊悔不已。

帝亞吉歐業務部總監梁殷禎表示，《Wrong Side of The Road 酒後心聲》是全球首創以酒駕者第一視角出發的酒駕防制平台，讓民眾體驗酒駕致命風險及負責任重要性，更提倡與代駕合作融入課程，希望有效降低發生率。台灣代駕執行長劉子莊也說，他的父親過去因酒駕自撞電線桿在臉上留下傷痕，對他影響很深，長大後到韓國聚會得知有酒後代駕服務，除了減少酒駕發生率，也能創造就業機會，因此2016年將這項服務帶回台灣。

交通部道路安全委員會執行秘書黃運貴表示，過去幾十年公私立合作酒駕防制工作已有成效，去年因酒駕死亡人數共311人，相較於2008年900多人降低很多，今年1到9月累計206人也比去年減少26人，政府立場是對酒駕零容忍，希望朝向零死亡願景。

陳海靜今於記者會分享，她19歲時因為貪玩，與朋友喝酒唱完KTV直接騎車，以時速100公里撞上橋墩，造成顏面受損、永久喪失嗅覺，留下一生難以彌補的傷害。她表示，事發後她不僅臉部粉碎性骨折，媽媽更一度收到她的病危通知書，短短21小時就動了3次手術，受傷後除了身體痛苦，最難過的是家人的痛，希望把故事分享出去避免更多憾事。

王誠中表示，他的至親家人曾是酒駕受害者不幸離世，他自此對酒駕者深惡痛絕，甚至多次因為酒駕跟朋友吵架翻臉，但某次於餐廳上班期間與客人喝了小酒，下班後因大雨叫不到計程車，便冒險酒駕載著兒子回家，沒想到在路上被警察攔查，他第一時間就坦承酒駕，也對自己的行為十分懊悔。

他也說，酒駕不僅腦袋遲鈍影響行車判斷力，心理忐忑也會影響注意力，盼大家不要心存僥倖，任何意外都可能毀了自己及他人的家庭。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康