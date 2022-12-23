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新北警耶誕派對 「警界歌王」齊聚與民共度耶誕節

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，24日中午在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集與民眾一起共度耶誕節。

新北歡樂耶誕城今年與迪士尼合作，盛大打造雪白之城，帶來一場讓民眾難忘的耶誕派對，自11月11日開城至今，便吸引超過350萬人共襄盛舉，並引起國內外社群媒體關注，三位現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏都是警界知名唱將，淡水警分局林慶宏曾參加民視明日之星、台灣那麼旺，台視我要當歌手等歌唱比賽，更曾經遠赴中國大陸參加中國好聲音，拿到不錯的成績，現為三立超級紅人榜的魔王選手。

花蓮外事警察陳奕涵參與過「K歌大明星」及「歌神請上車」等節目錄影，更曾和藝人張韶涵同台合唱演出及共同錄製新專輯歌曲「還記得嗎」；大安警分局新生南路派出所警察柯政宏，滄桑嗓音神似歌手李宗盛，柯政宏以一曲「春天里」在ETtoday「聲林之王2聲境傳奇」闖出名聲，曾於2019年參加聲林之王第二季，單曲製作中，將在明年問世。

除了唱歌外還有知名鼓手街頭藝人李科穎、排灣族網紅歌手黃少康與魔幻氣球人李聖堂到場表演，活動中還會抽出apple iPad、50吋大電視與兒童電動汽車及任天堂 Switch等多項大獎，0元超值活動只要人到場就可以一同歡慶。

警察局在戶外廣場也擺設園遊會攤位，有婦幼隊的射擊體驗區、少年隊電流急急棒及犯罪預防科的防詐益智遊戲區、鑑識中心的刑案現場體驗區，另外更有免費的夾娃娃機及爆米花及棉花糖、雞蛋糕、飲料可享用。

新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，24日中午在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集與民眾一起共度耶誕節。圖／警方提供
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，24日中午在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集與民眾一起共度耶誕節。圖／警方提供
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，24日中午在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集與民眾一起共度耶誕節。圖／警方提供
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，24日中午在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集與民眾一起共度耶誕節。圖／警方提供
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，24日中午在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集與民眾一起共度耶誕節。圖／警方提供
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，24日中午在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集與民眾一起共度耶誕節。圖／警方提供
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，24日中午在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集與民眾一起共度耶誕節。圖／警方提供
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，24日中午在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集與民眾一起共度耶誕節。圖／警方提供
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，24日中午在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集與民眾一起共度耶誕節。圖／警方提供
新北市警局為響應市府歡樂耶誕城活動，24日中午在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，「警界超偶」現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏聚集與民眾一起共度耶誕節。圖／警方提供

警察 陳奕

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