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嘉義市議長選戰出現黑函 蘇澤峰以刑事紀錄自清

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市議會因現任議長莊豐安連任失利，使得議長寶座成為選舉戰場，副議長蘇澤峰有意扶正，另組人馬傳以無黨籍陳姿妏角逐，雙方檯面下角力不斷。今天有心人將蘇澤峰之前涉及刑事案件渲染，由於周日即將正副議長選舉蘇澤峰緊急於臉書上舖文，並且向警方申請刑事紀錄放在臉書上自清。

蘇澤峰未改名之前叫蘇俊魁，蘇澤峰表示，爆料者將一則高雄暴力討債影片放在上面，這是自己當時疏忽沒有要求下架造成，這案件後來不起訴處分；他坦言曾涉及毒品案，但是裁定勒戒，勒戒不屬於刑責；這名爆料者故意移花接木，將同名的蘇俊魁所犯的刑案都算在他的頭上，刻意讓外界誤以為他涉及眾多刑案。

蘇澤峰說，以前年輕確實曾涉及傷害、毀損等案，最後都是公訴不受理或已和對方和解不起訴處分。為了自清本月申請刑事紀錄，只有1件妨害公務案，被判刑5個月這條前科。

蘇澤峰強調，從這份刑案紀錄證明，根本沒有涉及毒品、槍砲、組織犯罪等前科，這也是他想向外界表達的內容，千萬不要被有心人操弄，刻意要影響正副議長選舉。他滿腹委屈地說，「這樣對我非常不公平」。

爆料者以「民進黨真的要再被說【排黑條款】又是虛晃一招？蘇澤峰作惡多端卻有意參選嘉義市正、副議長選舉，民進黨挺得下去？難道國民黨也願跟進相挺？」為題，奉勸兩黨堅持排黑條款，又指出第11屆嘉義市議員就職典禮後正副議長2組人馬分別是，無黨籍「陳姿妏搭檔李忠曆」，無黨籍副議長蘇澤峰（雲林縣前議長蘇金煌之子）結盟新科議員蔡坤叡（蔡榮豐議員之子）；接著細數蘇澤峰涉及的刑事案件。

被黑函渲染犯下多起刑案，蘇澤峰緊急在臉書上自清，並舖上向警局申請的刑案紀錄證明。圖／翻攝臉書
被黑函渲染犯下多起刑案，蘇澤峰緊急在臉書上自清，並舖上向警局申請的刑案紀錄證明。圖／翻攝臉書

議員 嘉義

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