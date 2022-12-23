阻黑道介入鄉代主席選舉 麥寮陳姓鄉代當選人被聲押

雲林地檢署為阻止黑道介入代表會主席選舉，偵辦恐嚇鄉代表及殯葬業者案，兩天來對麥寮鄉陳姓鄉民代表當選人，發動搜索並拘提共15人到案，經檢察官訊問後，認以陳為首的組織，成員張姓、林姓及陳姓男子，涉犯組織犯罪、槍砲、妨害自由、妨害投票等罪嫌重大，且有反覆實施暴力犯罪之虞，今天向法院聲請羈押。

雲林地檢署檢察官段可芳指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心、雲林刑大、台西分局、虎尾分局、臺中豐原分局及雲林縣調查站、中區機動工作站等單位，偵辦雲林縣麥寮鄉代表陳姓當選人為首的組織暴力犯罪集團案。

雲林地檢署指出，經查37歲的麥寮鄉陳男，首度參選順利當選麥寮鄉民代表後，有意角逐代表會主席，竟以組織競選團隊之形式，招攬成員組成暴力犯罪集團，以強暴、脅迫等不法手段，危害社會治安及妨害他人競選。

檢方指出，今年11月25日凌晨在虎尾鎮光復路某KTV會館發生聚眾持刀砍人案件，涉案的陳姓、鍾姓、蒙姓及馬姓等四人，均為該集團成員，4人犯案後目前仍羈押中，檢察官認為被羈押的4人，是被人唆使犯案，即指揮警、調成立專案小組持續追查。

檢警專案組發現該集團涉有恐嚇、毆打殯葬業者，並脅迫麥寮鄉多位鄉民代表支持其競選代表會主席，造成地方人心惶惶，專案小組於本月21、22日，連續對集團陳姓首謀及組織成員發動搜索，共拘提15人到案。